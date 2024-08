Cleveres Piano mit Songwriting-Tool

Test: Toontrack EZkeys 2

Anzeige

Wer jetzt denkt: „Oh, schon wieder eins der unzähligen Software-Pianos“, der könnte auch ein High-End-Studio als Audioschnittplatz bezeichnen. Sicherlich wäre der mitgelieferte Fazioli Z212 Flügel allein schon einen Test wert, aber Toontrack EZkeys 2 kann noch viel mehr als einfach nur Piano: ausgefuchste Tools fürs Songwriting sowie etliche MIDI-Phrasen-Libraries und Soundexpansions in allerlei Couleur umreißen nur grob, was sich hier alles entdecken lässt

Als die erste EZkeys-Version das Licht der Computermonitore erblickte, schrieb man das Jahr 2012, was nicht nur in der Welt der DAW-basierten Musikproduktion eine Ewigkeit her ist. Wer sich „Gangnam Style“ aus demselben Jahr anschaut, weiß, was ich meine. Ähnlich deutlich kam nun die erste Version von EZkeys in die Jahre und das neue Update hat sich nicht nur optisch gelohnt, sondern bringt auch eine ganze Menge neue Features mit, die EZkeys 2 zu einem wahren Tastenderwisch und vollwertigen Kompositionstool machen.

Anzeige

EZ-Going

Öffnet man die Software Standalone oder als Plugin in der DAW, wird man standardmäßig von besagtem Fazioli Flügel und einem zeitgemäßen Design begrüßt. Es fallen sofort eine Menge Buttons und Menüpunkte auf, die alle gut sortiert sind, was bei der Vielfalt der gebotenen Möglichkeiten auch definitiv nötig ist. Aber, es muss ja gar nicht kompliziert sein – dieses Versprechen trägt die Software jedenfalls im Namen.

Und tatsächlich: mit Klick auf den entsprechenden Button erstellt Toontrack EZkeys 2 einen achttaktigen Standardgroove und schlägt, passend zum gewählten Genre, für jeden Takt per Zufallsgenerator eine Auswahl neuer Akkorde vor – wobei sich die Vorschläge für die nachfolgenden Takte in Abhängigkeit des jeweils gewählten Akkords immer wieder passend ändern.

Sind die Akkorde der Wahl gefunden, kann ihnen eines der ca. 1.400 MIDI-Patterns zugewiesen werden: Browser öffnen, den gewünschten Stil auswählen, die MIDI-Patterns anhand der eigenen Akkorde vorhören, auswählen, fertig. Ist schon eine konkretere rhythmische Vorstellung vorhanden, kann diese auch mit Tap2Find per Maus „eingeklickt“ oder per Klaviatur eingespielt werden und schon werden ähnliche Patterns angezeigt. Sehr schön!

DAW in der DAW

Das alleine wäre schon für vielen Fälle ausreichend, aber Toontrack legt nochmal einige Schippen drauf. Im mitgelieferten Grid-Editor, einem ausgewachsen Piano-Roll-Editor, lassen sich nun die vorher erzeugten, oder auch eingespielten Takte, nach Herzenslust editieren. Besonders gut gefällt mir hier die Möglichkeit MIDI-CCs einzubinden und zu automatisieren, bzw. zu editieren, sowie Noten nach verschiedenen Kriterien zu selektieren und passend nach Tonarten oder Skalen einzuzeichnen. Liegt einem der eigene DAW-Editor besser, können auch alle bisher bearbeiteten MIDI-Regionen per Drag’nDrop ins Arrange-Fenster der DAW exportiert werden. Einzig bei der Humanize Funktion hätte ich mir mehr Einfluss auf die Parameter gewünscht, anstatt eines schlichten On/Off.

Absolut überrascht hat mich Bandmate – quasi ein virtueller Keyboarder, wenn mal eben schnell Keyboards für die aktuelle Produktion benötigt werden. Hierfür wird Toontrack EZkeys 2 per Drag’n’Drop mit Audio- oder MIDI-Files gefüttert, wie z.B. Gitarre, Bass, Drums, etc. und spielt nach kurzer Analyse im gewünschten Stil mit. Einfach so und erstaunlich gut funktionierend. Stimmt mal ein Akkord oder der Stil nicht, kann das alles problemlos wie vorher beschrieben geändert werden.

Wem übrigens das mitgelieferte Material nicht reichen sollte, findet im stetig expandierenden Toontrack-Universum eine Menge weiterer Phrasen-Sammlungen unterschiedlichster Stile, sowie Sounds-Expansions von Pianos, E-Pianos, über Orgeln, Mallets bis hin zu synthetischen Vertretern. Das ist ein wahrer Fundus und Stöbern lohnt sich hier definitiv, denn die zusätzlich erhältlichen Sound-Expansions und MIDI-Libraries sind von hoher Qualität und decken ein breites stilistisches Spektrum ab. Die neueren Sound-Expansions für EZkeys 2 sind oft sehr detailliert und aufwändig produziert, aber auch die alten machen meist noch eine gute Figur.

Toontrack EZkeys 2 in der Praxis

Im praktischen Einsatz überzeugt EZkeys 2 auf ganzer Linie. Nach kurzer Einarbeitungszeit ist das Konzept verinnerlicht und man lernt den hohen Bedienkomfort und die Flexibilität der Software gleichermaßen schätzen. So lässt sich z.B. die Oberfläche stufenlos in alle Richtungen skalieren, Tabs sind als separate, skalierbare Fenster abkoppelbar und auch die Such- und Editierfunktionen sind vorbildlich gelöst, man weiß immer sofort wo man ist und was man gerade editiert.

Möchte man tiefer einsteigen, präsentiert sich Toontrack EZkeys 2 als Kompositions-Werkzeug, das rund um das Thema Musiktheorie, Spielarten und Stile als hervorragender Sparringspartner zu überzeugen weiß. Man muss aber nicht unbedingt ins Detail gehen, oftmals erhält man schon mit wenigen Klicks absolut präsentable Ergebnisse. Die geschmackvollen, genretypischen Presets des Flügels und die Auswahl des entsprechenden Spielstils in Kombination mit der stufenlos einstellbaren Komplexität führen meist schnell zum Ziel.

Einzig einen ständigen Zugriff auf alle unterschiedlichen Mikrofonpositionen und auf sämtliche Effekte hätte ich mir gewünscht. Diese sind zwar in den jeweiligen Instrument-Presets passend voreingestellt, aber hier muss man dann eben mit dem leben, was das jeweiligen Preset zum Editieren anbietet. Das ist dem EZ-Konzept geschuldet, um den Anwender im Workflow zu halten. Eine entsprechend individuelle Auswahl, bzw. Anordnung der Effekte ist somit also leider auch nicht möglich. Als Workarround für die Mikrofonpositionen gibt es aber zumindest einige Mic-Level Presets, die verschiedene Positionen anbieten.

Fazit

Ich bin beeindruckt. Selten hat man ein so schlüssiges und komfortabel zu bedienendes Tool in der Hand, das beides kann: schnell und detailliert. Selbst mit geringen Kenntnissen von Harmonielehre oder ohne die entsprechenden pianistischen Fingerfertigkeiten, lassen sich ansprechende Ergebnisse realisieren. Dafür sorgen alleine schon die stilsicheren Einspielungen verschiedener Genres.

Für Profis ist Toontrack EZkeys 2 ebenfalls zu empfehlen, so bietet es neben einem klasse Sound weitreichende Editiermöglichkeiten und nimmt allerlei Arbeit ab. Die Limitierung der Konfigurationsmöglichkeiten von Mikrofonpositionen und Effekten in den Presets lässt sich in der praktischen Arbeit meist verschmerzen und mit den Raw-Presets und DAW-FX weitestgehend ausgleichen.

Der virtuelle Keyboarder und Songschreiber rückt mit Toontrack EZkeys 2 ein gutes Stückchen näher. Und das zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis – das Plug-in kostet 179,- Euro.

Unsere Meinung:

+ Kompositionstools, Bedienung

+ Phrasenauswahl & -qualität

+ Bandmate

– Auswahl der Mikrofonpositionen und Effekte im jeweiligen Preset festgelegt

– Humanize-Funktion nicht stufenlos einstellbar

Weitere Informationen zu EZkeys 2 auf der Toontrack-Webseite.

Toontrack EZkeys 2 bei unserem Partner MUSIC STORE.