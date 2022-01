PC-Gehäuse für Stilbewußte

Teenage Engineering präsentiert computer-1

Teenage Engineering haben jetzt auch ein Mini-ITX PC Gehäuse im PO-Modular-Design im Programm.



Ursprünglich war das Mini-ITX PC-Gehäuse war eigentlich nur zum internen Gebrauch bei Teenage Engineering gedacht. Teenage Engineering haben es sich zur Gewohnheit gemacht, Ihre eigenen Werkzeuge herzustellen. Wenn es um Computer geht, haben alle Ingenieure sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Die Elektro- und Maschinenbauingenieure, die Industriedesigner und die Programmierer konnten sich nicht darauf einigen, welchen Standard Sie in Ihrem Büro verwenden sollten. Also wurde auf der Grundlage des Selbstbaukonzepts von Pocket Operator Modular ein kleines und einfaches Mini-ITX-PC-Gehäuse entwickelt, das die Ingenieure mit beliebigen Teilen füllen konnten. Aufgrund der grossen Nachfrage ist es jetzt in limitierter Auflage unter dem Namen computer-1 für alle Fans der schwedischen Firma erhältlich.

Die Features von computer-1:

Mini-ITX PC Gehäuse

Pocket Operator Modular Design

Einfacher Selbstaufbau, Lieferung zerlegt

Material: 1mm Aluminium

Farbe: RAL 2004

Abmessungen innen: B 164 x H 275.5 x T 189 mm

Abmessungen aufgebaut: B 166 x H 321,5 x T 191 mm

Gewicht: 0,8 kg

computer-1 kostet 195,- €.

