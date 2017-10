Teenage Engineering OP-Z

Teenage Engineering kündigen den OP-Z an, eine pfiffige Mini-Groove-Workstation im extravaganten Design.

Der OP-Z ist sehr kompakt und kann neben Audio-Grooves auch synchrone (3 D-) Video-Sequenzen generieren. Ein Display ist nicht an Bord, diese Funktion kann ein iOS-Gerät via Bluetooth übernehmen. Der OP-Z ist halb so gross wie der OP-1, besitzt aber einen viel schnelleren Prozessor und verbraucht viel weniger Energie, so dass er stundenlang betrieben werden kann. Jedes der 16 Instrumente besitzt einen eigenen 16-Step-Sequenzer; jeder Step kann zudem noch mit bis zu 14 Parametern traktiert werden. Eine Effektsektion ist auch an Bord. Ein Preis steht noch nicht fest.

