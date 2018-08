Teenage Engineering OP-Z in Aktion

Es ist in den vergangenen Wochen etwas still geworden um das Nachfolge-Gerät der erfolgreichen Hosentaschen-Workstation OP-1 von Teenage Engineering. Momentan befindet sich der OP-Z wohl in der Beta-Testphase.

Auf dem Youtubekanal djthomaswhite gibt es nun eine weitere Demo zum OP-Z zu bestaunen. Darin zu sehen ist eine Performance des Genres Deep House. Dabei werden laut Videobeschreibung nur interne Sounds verwendet und es erfolgte keine weitere Nachbearbeitung.

Zudem soll das Gerät nur etwa ein Viertel der Maße seines Vorgänges haben, wird also nocheinmal um einiges Transportabler sein und dürfte damit vielleicht ja sogar in eine Jackeninnentasche passen. Wir halten auch zu dem Workstation auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten zu Verfügbarkeit und Preis gibt. Bis dahin sei euch folgendes Video empfohlen:

