Synthesizer-Schlachtschiff: Sequential Prophet X im Test

Auf der Rückseite des Prophet X findet man folgende Anschlüsse: Buchse für das externe Netzteil, MIDI-Inund Out, USB-MIDI, USB-Port für den Import eigener Samples via Stick, zweimal Stereo Out, Expression- Volume- und Sustain-Pedal, Fußschalter-Anschluss zum Starten des Sequenzers, Kopfhörerausgang.