1651 Mini Sequencer II im 2 MU-Format

Superbooth21: Neues Sequenzer-Modul von Synthetic Sound Labs im Moog-Format vorgestellt

Synthetic Sound Labs haben einen Nachfolger des Sequenzers 1650 herausgebracht.

Anzeige

Der 1651 Mini Sequencer II ist wie der Vorgänger im klassischen 2 MU-Format (Moog) gehalten und kann bis sieben Pattern mit jeweils 16 Schritten verarbeiten. Die Sequenzen können in Realtime transponiert werden, mehrere 1651-Module lassen sich kaskadieren.

Die Features des 1651 Mini Sequencer II

• 7 sequence memories

• 5 song memories (string sequences together)

• SLUR- change pitch between steps without firing gate

• Variable gate timing (including ratcheting)

• ACC can be set to drop or not drop between steps, or follow gate timing for that step

• Auto-advance step when programming

• Live transpose (use the keyboard to shift entire sequence up or down while running)

• Live edit (buttons you push while running get saved to the sequence)

• 1X mode (disable to use XP IN as a reset without requiring an external gate mixer)

• Clock out (use ACC out jack to output clock if using internal clock)

• CV OUT covers 5 octaves

• Sequences can be set to any length up to 16 steps by using LOOP feature

• Setting a step to REST holds previous pitch and doesn’t fire PULSE out

• Setting a step to SLUR changes to the new CV and doesn’t fire the PULSE out

• In Standby mode, sequencer can be used as a tiny keyboard without altering programmed sequences

• 5 song memories string up to 16 sequences together

• Much more…

Der 1651 Mini Sequencer II kostet 325,- $.

