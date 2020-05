Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Innovatives Stereo-Filter-Modul für das Eurorack

Superbooth20 HE: Supercritical Synthesizers Neutron Flux Filter

Zur Superbooth Home Edition stellt Supercritical Synthesizers aus Finnland mit dem Neutron Flux Filter einen ungewöhnliches Filter-Modul für das Eurorack vor.

Anzeige

Der Neutron Flux Filter (das von Alex4 vertrieben wird) ist ein analoges, digital gesteuertes Stereofilter. Er kann so eingestellt werden, dass es den Charakter verschiedener Vintage-Filter animmt. Geplant sind Benutzerbanken, in die einige exotischere Filterkonfigurationen über Audio hochgeladen werden können. Das Gerät hat einen Stereo-in-Stereo-Ausgang; die Ausgänge lassen sich in Reihe schalten und als 8-poligen Monofilter verwenden. An Bord ist außerdem ein Distortion-Effekt.

Der Neutron Flux Filter wird ca. 500,- US-Dollar kosten.

Website