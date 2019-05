Arbeiten mit Steuerspannungen + mehr... neue Beta jetzt am Start

Superbooth19: Ableton Live CV-Tools-Pack

Modularfreaks werden glücklich sein: Ableton stellt rechtzeitig zur Superbooth19 CV Tools vor, eine Sammlung von zehn Max-for-Live-Anwendungen für Live 10 Suite, die Pitch-, Control-, Clock- und Trigger-CV generieren oder empfangen.

Das neue Pack ist derzeit als Beta-Version erhältlich, zum Testen von CV Tools ist Ableton Live 10.1 beta erforderlich. Zukünftig wird das Pack für Besitzer von Live 10 Suite oder Live 10 Standard + Max for Live kostenlos erhältlich sein.

Folgende Anwendungen sind im Pack enthalten:

Inhalte von CV Tools

•• CV Instrument: Ermöglicht die Steuerung von modularer Hardware mit MIDI. Die Anwendung bietet

flexible Optionen für Modulationen und Voicings sowie prozentgenaues Tuning für Oszillatoren.

•• CV Triggers: Mit dieser Anwendung lassen sich modulare Drum-Module in Live triggern.

•• CV Utility: Ermöglicht die Steuerung von modularer Hardware mit Automationsverläufen in Live.

Zusätzlich können Steuersignale zusammengefasst, multipliziert und verschoben werden und

Steuerspannungen lassen sich wie Audio bearbeiten.

•• CV Clock In: Diese Anwendung ermöglicht die Steuerung von Lives Tempo durch Eurorack-Module.

•• CV Clock Out: Sendet ein CV-Clock-Signal zur Synchronisierung von modularer Hardware mit Live.

•• CV In: Ermöglicht die Modulation von Parametern in Live durch Signale modularer Hardware.

•• CV Shaper: Mit dieser Anwendung können Sie in Live flexible CV-Shapes erzeugen und an ein

Modularsystem senden.

•• CV Envelope Follower: Nutzt Audiosignale in Live zur Steuerung modularer Hardware.

•• CV LFO: Dient als zusätzliche LFO-Quelle für Modularsysteme.

•• Rotating Rhythm Generator: Ein modularer Generator für Beats und Polyrhythmen. Die Anwendung

kann auch MIDI-Signale senden, die sich für Drum-Racks oder externes Equipment mit einem

MIDI-Eingang nutzen lassen.

