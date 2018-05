Superbooth18: Neuheiten bei Yamaha

Auf der Superbooth 2018 stellt Yamaha weitere Neuigkeiten vor – unter anderem neue Funktionen für die Steuerungssoftware Camelot sowie den Instrumenten-Controller DTronics DT-RDX.

FOTO: Yamaha

Camelot

Mit Camelot hat Yamaha eine Software im Angebot, mit der ihr sowohl eure Plugins als auch eure Hardware-Geräte routen, also miteinander verbinden und bedienen könnt. So können Hardware-Synths und Plugins auf eurem Computer etwa via MIDI miteinander kommunizieren. Am Stand von Yamaha könnt ihr Camelot finden.

DTronics DT-RDX

Mit dem Controller DT-RDX des Herstellers DTronics kann jetzt auch das Yamaha Reface DX gesteuert werden. Mit der Hardware werden die Bedienelemente eures Instruments erweitert, womit jetzt alle Parameter mit einem eigenen Bedienelement editiert werden können.

Den Stand von Yamaha findet ihr in diesem Jahr auf der Superbooth in Berlin vom 3. bis 5. Mai an Stand H310!

Quelle: Pressemitteilung Yamaha