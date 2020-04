Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Verbos Amp & Tone und Electronics Noise & Filter

Superbooth 2020 HE : neue Verbos Module

Der gebürtige New Yorker Mark Verbos, der jetzt in Berlin wohnt, hat seine 20-jährige Erfahrung als Musiker, Tontechniker und Ingenieur in die Entwicklung einer Eurorack-Modulreihe, die in Berlin gefertigt und von Alex4 vertrieben wird, gesteckt. Anläßlich der Superbooth Heim Edition stellt er zwei neue Module vor.

Anzeige

Es gibt eine neue Version Amp & Tone-Moduls: die Funktionen des Vorgängers wurden in ein schmaleres Modul (10HP) gepackt. Es handelt sich hier um ein Sallen-Key Tiefpassfilter mit einem integrierten VCA. Der Signalweg ist diskret, aber das Filter basiert jetzt auf Transistoren. Die klanglichen Gestaltungsmöglichkeiten bleiben erhalten, einschließlich eines Ausgleichs der Verzerrungen von der Eingangsstufe oder dem Filter sowie der gleichzeitigen linearen und exponentiellen Steuerung des VCAs.

Electronics Noise & Filter ist ein einfacher Rauschgenerator mit einer 4-Band-Filterbank. Das Rauschen wird auf den Eingang der Filterbank normiert. Die Grenzfrequenzen sind auf den Bark Filter abgestimmt, so dass vier Bänder des Bark Filters einem Band auf dem Noise & Filter entsprechen.

Amp & Tone kostet 340,-€, Electronics Noise & Filter 110,-€.

Website