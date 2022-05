OP-1 Field bringt viele Hard- und Software-Neuerungen

Superbooth 22: Teenage Engineering stellt den OP-1-Nacholger vor

Rechtzeitig zur Superbooth präsentiert Teenage Engineering einen Nachfolger seines Mini-Alleskönners OP-1.

Anzeige

Der Neue heißt OP-1 Field und präsentiert sich in einem überarbeiteten, schmaleren Design mit neuem, höherauflösendem Display, optimierten Lausprechern, einem verbesserten internen Microphon und Bluetooth-MIDI. Die Akkulaufzeit beträgt jetzt 24 Stunden, es ist eine UKW-Antenne an Bord, der Reverb-Algorithmus wurde verbessert und die interne Signalverarbeitung erfolgt komplett in Stereo. Es stehen jetzt acht Tapes zur Verfügung und es gibt eine neue Synth-Engine. Der Preis ist allerdings happig (s.u.).

Die Features des OP-1 Field:

4 Modi: Synth, Drum, Tape und Mixer

Stereo-Sample-Engine

7 Stereo-Synthesizer-Engines

interne UKW-Antenne

8 Tapes mit je 6 Minuten Aufnahmezeit und 4 Stereo Spuren

4 Tape-Aufnahmeformate: Studio 4-Track, Vintage 4-Track, Porta und Disc Mini

32 Bit Audio über die gesamte Signalkette

USB-Audio / MIDI-Direktanschluss an OP–Z, TX–6 und OP–1

USB and MIDI Host

256 MB interner Speicher

bis zu 500 User Patches

über 160 Minuten Samplingspeicher

bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

2 Oktaven Keyboard mit Mini-Tasten

Bluetooth MIDI

Audio In: 3,5 mm Klinke

Audio Out: 3,5 mm Klinke

USB-C Anschluss

28.8 cm x 10.2 cm x 2.9 cm

OP-1 Field kostet 1999,- €.

Website