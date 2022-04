Drumcomputer mit 12 Spuren und hybrider Klangerzeugung

Superbooth 22: Elektron präsentiert Syntakt

Zur Superbooth stellt Elektron Syntakt vor, einen neuen Drumcomputer mit jeder Menge Features.

Anzeige

Das Gerät bietet eine flexible Klangerzeugung mit 35 unterschiedlichen Algorithmen, darunter analoge und digitale Klangerzeugungen, einiges, das aus dem Analog Rytm und dem Model:Cycles entlehnt wurde und viele Neues. Es gibt 10 Spuren mit internen Klangquellen und 2 Spuren für externe Geräte, die auch durch die diversen Filter und Effekte geschickt werden können. Das Design erinnert an den Digitakt von Elektron.

Die Features von Syntakt:



Digital track features (×8)

10 × selectable machine

1 × Bass drum

2 × Snare drum

1 × Cymbal/hihat

1 × Percussion

1 × Clap

4 × Tonal synth

1 × digital overdrive per track

1 × digital multimode filter per track

1 × digital base-width filter per track

2 × assignable LFOs per track

Switchable to MIDI machine

Analog Drum track features (×3)

15 × selectable machine

6 × Bass drum

4 × Snare drum

2 × Rimshot

1 × Dual VCO synth

1 × Impulse

1 × Noise generator

1 × analog overdrive per track

1 × analog multimode filter per track

2 × assignable LFOs per track

Switchable to MIDI machine

Analog Cymbal track features (×1)

12 × selectable machine

5 × Hihat

3 × Cymbal

2 × Cowbell

1 × Impulse

1 × Noise generator

1 × analog overdrive per track

1 × analog multimode filter per track

2 × assignable LFOs per track

Switchable to MIDI machine

FX track features (×1)

Delay and reverb automation

Analog stereo overdrive

Analog stereo multimode filter

2 × assignable LFOs

Assignable to each track

External in

Performance features

1 × Retrig modifier

1 × Velocity modifier

2 × Assignable trig modifiers

Keyboard mode with 36 different scales

MIDI Machine features

4 note polyphony per step

8 × assignable CC controls

1 × assignable LFOs per track

Sequencer features:

64 steps per pattern and track

Individual pattern length per track

Individual time scale multiplier per track

Parameter locks

Trig conditions & trig chance

Retrig

Micro timing

Send effects: Delay + Reverb

Hardware

128 × 64 pixel OLED screen

2 × ¼” impedance balanced audio out jacks

2 × ¼” audio in jacks

1 × ¼” stereo headphone jack

48 kHz, 24-bit D/A and A/D converters

Hi-Speed USB 2.0 port

MIDI In/Out/Thru with DIN Sync out

Syntakt kostet 999,- €.

Website