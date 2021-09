Keyboards Digital 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Superbooth 21: Lecker Cornflakes von Miso

Miso (im Vertrieb von Alex4) stellte zur Superbooth ein Granular Sampler-Modul vor. Es heißt Cornflakes und bietet einige Leckereien.

Cornflakes ist ein Granular-Sampler, der seine Samples nicht konventionell abspielt, sondern in kleinere Bits, sogenannte Grains, aufteilt. Außerdem sind die Grains in vier simultane Stimmen aufgeteilt, um eine polyphone Tonhöhensteuerung oder Harmonisierung zu ermöglichen. Das Modul verfügt über Time-Stretching, Pitch-Shifting und kann auch Obertöne erzeugen. Es ist auf 1V/Okt kalibriert. Aufnahme und Wiedergabe können manuell oder per CV getriggert werden. Das Modul bietet 32 Speicherplätze für Samples, die auf einer SD-Karte gespeichert sind, und man kann Audio zur Echtzeitbearbeitung live durchlaufen lassen. Es gibt manuelle und CV-Steuerung für Geschwindigkeit, Diffusion, Harmonics, Tonhöhe, Grain-größe, Position, Trim und Verteilung.

Cornflakes kostet 459,- €.

