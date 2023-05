Polyfoner Mini-Synth mit vielen Features

Superbooth 2023: Roland stellt S-1 Tweak Synth vor

Auf der Superbooth 2023 präsentiert Roland den S-1 Tweak Synth, der als “innovativer Pocket-Polysynth” beschrieben wird und vom klassischen SH-101 inspiriert ist.

Der S-1 Tweak Synth ist das neueste Mitglied der AIRA Compact Familie von Instrumenten im Taschenformat, zu der auch die T-8 Beat Machine, der J-6 Chord Synthesizer und der E-4 Voice Tweaker gehören. Inspiriert vom klassischen Roland SH-101 aus den 1980er Jahren, ist der S-1 ein Mikro-Polysynth mit Wave-Manipulation, Onboard-Sequencing und einer Reihe Performance-Funktionen. Die digitale Klangerzeugung basiert auf der neuesten Generation der Analog Circuit Behavior (ACB)-Technologie von Roland und erweitert das Design des Originals um vierstimmige Polyphonie und eine Reihe neuer Funktionen. Anwender können aus Rechteck-, Sägezahn-, Sub- und Rauschoszillatoren wählen oder mit der leistungsstarken OSC Draw-Funktion eigene Wellenformen auf den Step-Pads erzeugen. OSC Chop eröffnet ein noch größeres harmonisches Potenzial mit der Möglichkeit, Wellenformen in Abschnitte zu unterteilen und so metallische Klangfarben zu erzeugen. Es ist auch möglich, den Noise-Oszillator als unabhängigen Riser zu verwenden, um Sweeps und pulsierende Klangeffekte hinzuzufügen.

Die Features des S-1 Tweak Synths:

ACB polyphonic Sound-Engine

Wave Drawing, Oscillator Chop, Riser

64-Step-Sequenzer

Motion-Recording,

D-Motion Controller

Step Loop-Function, Sub-Steps

Arpeggiator

Batteriebetrieb möglich

Der S-1 Tweak Synth kostet 199,- €.

