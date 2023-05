Photo-Phaser im Schulte Compact A-Stil, Slew Limiter und mehr fürs Eurorack

Superbooth 2023: Doepfer stellt vier neue Module vor

Anzeige

Auf der diesjährigen Superbooth präsentierte Dieter Doepfer vier neue Eurorack-Module: einen Phase Shifter, einen Mixer mit Suboszillator-Option, einen Dual LFO und einen Slew Limiter.

Anzeige

Das Modul A-101-8 ist ein 8-stufiger Phase-Shifter, der mit lichtempfindlichen Widerständen (LDR) arbeitet und dem Compact Phasing A der Firma Schulte aus den 1970er-Jahren nachempfunden ist. Die eigentliche Phaser-Schaltung ist identisch zu dem historischen Vorbild, nur die Ansteuerung der Photowiderstände wurde anders gelöst: beim A-101-8 kommen LEDs zur Beleuchtung der LDRs zum Einsatz, beim Vorbild waren es Glühlämpchen. Und das Modul besitzt keinen eingebauten LFO, sondern kann mit beliebigen externen Steuersignalen gesteuert werden (z.B. LFO, ADSR, Random, Theremin, Ribbon-Controller, Sequencer, Midi) (140,- €).

Das Modul A-135-5 fungiert als Kombination aus spannungsgesteuertem polyphonen Mixer und polyphonem Suboktav-Generator. Es besteht aus 12 spannungsgesteuerten Verstärkern (VCAs), die in Form einer 4×3-Matrix aufgebaut sind. Hiermit können bis zu drei vierstimmige polyphone Signale (z.B. die Ausgänge von drei polyphonen VCOs A-111-4) gemischt werden. Die Lautstärke jedes der drei polyphonen Kanäle (A, B, C) mit jeweils vier Stimmen kann manuell und über externe Steuerspannungen mit zugehörigen Abschwächern eingestellt werden.

Zusätzlich verfügt das Modul über vier Frequenzteiler, die aus den vier Eingangssignalen des ersten Kanals (A) die vier Suboktaven ableiten und den Schaltkontakten der Buchsen des zweiten Kanals (B) zugeführt werden. So lange die vier Buchsen des Kanals B nicht gepatcht werden, stehen also hier die Suboktaven der vier Signale von Kanal A zur Verfügung. Die Suboktaven sind symmetrische Rechtecksignale mit der halben Frequenz des zugehörigen Eingangssignals (der Preis steht noch nicht fest).

Das Modul A-147-4 arbeitet als zweifacher, spannungsgesteuerter LFO (Low Frequency Oscillator). Jeder LFO verfügt über die fünf Kurvenformen Dreieck, Sinus, steigender und fallender Sägezahn, sowie Rechteck. Beim Rechteck ist die Pulsbreite manuell und über eine externe Steuerspannung einstellbar. Die Grundwellenform der LFOs ist Dreieck, aus dem die anderen Kurvenformen abgeleitet werden. Die Frequenz jedes LFOs kann von Hand eingestellt und über eine externe Steuerspannung mit Abschwächer und Polaritäts-Umschalter moduliert werden (180.- €).

Das Modul A-171-4 ist ein 4-facher spannungsgesteuerter Slew Limiter. In erster Linie ist das Modul für polyphones Portamento gedacht, kann aber auch für andere Anwendungen eingesetzt werden, bei denen mehrere Slew-Limiter zum Einsatz kommen. Für die Einstellung der gemeinsamen Slew-Zeit stehen ein manueller Regler und ein Steuerspannungseingang mit Abschwächer zur Verfügung. Das Modul arbeitet mit lichtempfindlichen Widerständen (LDR). Daher sind die Slew-Zeiten der 4 Einheiten auf Grund der Exemplarstreuungen der Photo-Widerstände und der LEDs, die die LDRs beleuchten, nicht exakt gleich. Die Ein- und Ausgänge der Slew-Limiter sind gepuffert, so dass es zu keinen Steuerspannungsabfällen kommt, was insbesondere bei der Portamento-Anwendung von großer Bedeutung ist. Mit jedem Ausgang können auch mehrere VCOs angesteuert werden, ohne dass eine externe Pufferung nötig ist (120,- €).

Website