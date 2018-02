Steinigke: kostenfreie Lichsteuersoftware – Light’J

Das Unternehmen Steinigke bietet mit der schlanken, aber sehr leistungsfähigen App Light’J eine komfortable und kostenfreie Lichsteuersoftware für Android- und iOS-Geräte an. Bei der Konzeption entschieden sich die Designer zudem bewusst gegen althergebrachte Mischerlayouts und kreierten stattdessen eine innovative und vor allen Dingen intuitive Bedienoberfläche, die die Vorteile einer Touchscreenbedienung gekonnt ausreizt. Das Paket, welches in der Praxis natürlich noch mit dem DMX-Interpreter-Interface Eurolite freeDMX_AP ergänzt werden muss, beinhaltet von Beginn an knapp 300 Fixture-Presets, welche sich selbstverständlich auch bearbeiten lassen oder durch komplett eigene Programmeinstellungen ergänzt werden können. So lassen sich Effektgeräte und Moving-Heads aller Marken und Hersteller mit einfachsten Mitteln kontrollieren.

Light’J verfügt zudem auch über einen In-App-Store, über welchen sich Zusatzfunktionen wie etwa ein Masterdimmer nachrüsten lassen. Waren diese bisher nur iOS-Usern vorbehalten, stehen die Store-Funktionen nun endlich auch Android-Systemen zur Verfügung. So lässt sich der Funktionsumfang von Light’J flexibel auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, was aktuell von der bisherigen Nutzerbasis, bestehend aus Alleinunterhaltern und kleineren Bands, sehr gut angenommen wird.