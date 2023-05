Filmusik, Indie, Synthpop, Ambient-4-Track Sounds und mehr...

Steinberg stellt neue Sounds und Loops vor

Steinberg hat neue Sound-Libraries für Cubase und Nuendo vorgestellt, die sich ganz unterschiedlichen Genres widmen.

Colors ist eine umfangreiche Loop Collection, die in Zusammenarbeit mit der Komponistin und Performerin Sarah Belle Reid entstanden ist. Sie umfasst eine breite Klangpalette von vielschichtigen Noise-Sounds , die u.a. für Industrial und experimentelle Produktionen geeignet sind.

Sonal Synth Pop liefert Drone-Synths, melodischen Loop, Synth-Hooks und klassische Drum-Sounds. Die Synthie-Pop-Sounds sind als Song Construction Kits organisiert.

Die Loops von Syndicate 2123 wurden mit Vintage-Hardware-Synthesizern, Gitarren-Pedalen und Studio-Rack-Equipment erstellt und bieten u.a. Sounds für dystopische, epische Filmmusik und Game-Soundtracks. Hier findet man düstere Melodien, Ambient-Texturen und diverse Chord Progressions.

Indie Pop Guitars ist eine Sammlung diverser E-Gitarren-Loops, die im Songformat arrangiert sind. Es gibt drei Versionen von jedem Part: FX, Dry und DI.

Sans Fin – 4 Track Tape Loops: Der unsterbliche 4-Spur-Recorder – ein wertvolles Tool für Generationen von Bedroom Producern und eine beständige Quelle der Inspiration für LoFi-Liebhaber – steht bei diesem Loop-Set im Mittelpunkt. Sans Fin ist eine Sammlung von 12 original Vierspur-Tape-Loops, die wie ein Instrument gespielt, mit Effekten versehen und aufgenommen wurden.

Dark Matter widmet sich düsteren elektronischen und wavigen Synth-Sounds und enthält über 30 Loops pro Kit – zwei Sets mit je 15 Loops (zwei Bässe, drei Pads, drei Arpeggios, drei Leads und vier SFX-Texturen/Beds) sowie eine Vielzahl von Tonarten und Tempi in 8-16-taktigen Loops. Ein zusätzliches “Odds and Ends”-Paket enthält 50 separate Loops, die von analogen/modularen Instrumenten stammen.

Orbit: Diese drei Ambient Sound Collections decken ein breites Spektrum an Emotionen ab und sind von der verträumten Atmosphäre durchdrungen, für die der LoFi-Sound so beliebt ist. Die Klangstrukturen sind in den Sound von analogen Tapes, Stompbox-Effekten, Modular- und Standalone-Synthesizern eingebettet.

Sonal Synth Pop und Colors kosten jeweils 39,- €, Dark Matter 49,- €, Echo Park und Syndicate 2123 59,- € und Sans Fin und Orbeit jeweils 69,- €.

