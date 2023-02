Der Softwaresampler mit neuer FM-Sektion und vielen neuen Features

Steinberg stellt Halion 7 vor

HALion wurde stark überarbeitet und verfügt in Version 7 u.a. über neue Synthese- und Sounddesign-Funktionen.

Der Softwaresampler enthält nun die neue FM Zone, die in Zusammenarbeit mit Yamaha entwickelt wurde. Bis zu acht Operatoren des FM-Lab-Synths lassen sich aktivieren, als Carrier oder Modulatoren einsetzen und mit Feedbackschleifen ausstatten. Der Algorithm Finder, ein einfach zu bedienenden Algorithmus-Designer, hilft bei der Soundprogrammierung. Von klassischen DX7-Klängen bis hin zu den modernsten FM-Sounds ist hier vieles möglich. Und darüber hinaus unterstützt HALion auch den Import von DX7- und TX81Z-SYX-Dateien.

Der Spektraloszillator von HALion enthält einen neu entwickelten Timestretching- und Resynthese-Algorithmus, der klanglich optimiert wurde. Damit kann man nicht nur die Abspielgeschwindigkeit in Echtzeit ändern, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen, sondern auch Samples in völlig neue Sounds verwandeln. Besonders wirkungsvoll sind die Funktionen Formant Shift, Spectral Filter, Purity und Inharmonicity sowie die Möglichkeit, einen Sound zu halten, wenn der Anfang oder das Ende eines Samples erreicht ist. Zusätzlich bietet HALion 7 eine neue FFT-Ansicht, die dir einen präzisen und klaren Einblick in das Spektrum ermöglicht.

Weitere neue Features von HALion 7:

neue Modulationsabteilung mit Drag & Drop-Funktionen

mit Zeichen-Tools frei gestaltbare Shaper-Hüllkurve

neue Sounds: Tales ist eine professionell aufgenommene Gitarre mit zusätzlichen akustischen und synthetischen Sound-Layern

neue Oberfläche mit verbesserten Bedienkonzept und vorkonfigurierte Screen-Sets für verschiedene Einsatzbereiche

neue Pitch- und Timestretching-Funktionen

Die Wavetable-Synthese wurde erweitert. Man kann jetzt eigenen Wavetables mit bis zu 1.024 einzelnen Wellenformen erstellen. 5.1 Surround wird auch unterstützt

Neue Tools wie Sub-Sample Precision Loop, Overlap Add und neuer Spectrum Analyzer

Der neue X-LFO kann zweidimensionale Parameter für Wavetable, FM, Granular und die Spectral-Zone modulieren.

Die HALion MediaBay wurde komplett überarbeitet und bietet jetzt eine klarere, übersichtlichere Struktur

10 neue Effekte, darunter diverse Amp-Simulationen, ein neuer EQ, ein Tape-Delay, Bass Overdrive, Bass Octaver, Bass Envelope Filter, Bass Chorus

Ein neues Oszilloskop-Modul

Eigene Impulsantworten lassen sich importieren

Macro-Page-Editor

neuer Kompressor

Darüberhinaus gibt es noch zahlreiche weitere Verbesserungen.

HALion 7 kostet 349,- €.

