Neue Version der Drum Workstation

Steinberg stellt Groove Agent 5 vor

Steinberg präsentiert eine neue Version der Software-Drum-Workstation Groove Agent.

Anzeige

Zu den innovativen Features von Groove Agent 5 gehört u.a. die Fähigkeit, Samples in tonale und geräuschhafte Bestandteile zerlegen. Zum Lieferumfang gehören außerdem neue elektronische Drumsounds für Trap, EDM, Grime etc., diverse Samples und Loops sowie ein hochwertiges, 14 GB großes, akustisches Drumkit, das liebevoll in den Berliner Teldex-Studios aufgenommen wurde. Groove Agent 5 kostet 179,- €.

New acoustic kit recorded at Teldex Studios Berlin.

New kits for EDM, Trap and Future Bass.

20 new MIDI Styles with intro, outro and fills.

Decompose samples in noise and tonal.

External live sampling directly in Groove Agent.

Style Player for Beat Agent kits.

Pre-listening Styles and Pads.

New definable auto complexity mode.

Resizable user interface.

HiDPI support.

AAX support.

Steinberg

Das könnte Sie auch interessieren: