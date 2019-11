Update mit Multi-Tap-Delay und Padshop 2

Steinberg ist mit dem Cubase-Update 10.5 am Start

Steinberg hat das Cubase-Update 10.5 herausgebracht, das viele nützliche große und kleine Neuerungen bringt; auch der Granualar-Synth Padshop wurde überarbeitet und liegt jetzt in der Version 2 vor.

Zuden neuen Features von Cubase 10.5 gehört der Spectral Comparison Modus im Channel EQ; er hilft einem dabei, überlappende Frequenzen aufzuspüren und den Mix zu bereinigen. Man routet einfach eine beliebige Spur als zweites Signal in den Channel EQ und vergleicht die beiden Spektralkurven in der EQ-Anzeige. Videos (inklusive Audio) lassen sich jetzt direkt aus deiner DAW exportieren. Die neue Video-Export-Funktion rendert Videos als MP4-Dateien mit H.264 Video-Kompression und 16-Bit-Audio in 44.1 kHz oder 48 kHz (auf Wunsch auch mit Timecode).

Es gibt jetzt ein neues MultiTap Delay für die Erzeugung komplexer rhythmische Echos. Pro Delay Loop kann man bis zu acht Taps erzeugen und separat bearbeiten.

Padshop 2 ist in Cubase Pro 10.5 enthalten kann aber auch seperat erworben werden. Steinbergs Granularsynthesizer wurde mit optimierten Kreativtools ausgestattet. Der neue Spektral-Oszillator eröffnet viele neue Möglichkeiten.

Sehr praktisch und von vielen Anwendern sehnlichst erwartet: In Cubase 10.5. lassen sich jetzt komplette Spuren abspeichern und unterschiedlichen Projekten austauschen oder als Spurtemplates abspeichern.

Die Neuerungen von Cubase 10.5:

Spectral Comparison EQ helps you to clean up your mix more accurately [Pro]

Video Export Render lets your render videos as MP4 (H.264) with 16-bit stereo audio [Pro/Artist/Elements]

MultiTap Delay is made for musicians with a range of inspiring creative options [Pro/Artist]

Padshop 2 comes with great improvements, with even more creative tools and sonic inspiration [Pro/Artist]

Colorized Mixer Channels help you to intuitively find the tracks you are looking for [Pro/Artist/Elements]

Import Tracks From Project makes exchanging data between projects, or creating new project templates, easier [Pro]

Combine Select Tools Mode combines selection tools for objects and ranges in one powerful feature [Pro/Artist]

Retrospective MIDI Record tracks your MIDI input, even when you are not recording [Pro/Artist/Elements]

The Score Editor has been updated with powerful new features [Pro]

The Macro creation window has been improved with new functionality [Pro/Artist]

Choose to normalize by either dB Loudness Unit (EBU R128) by setting dBFS Max [Pro]

Safe Start Mode allows you to initiate Cubase without any third-party plug-ins loaded [Pro/Artist/Elements]

Stereo Delay, De-esser and Roomworks processors are now included in Cubase Elements [Elements]

Many more significant workflow improvements are also included [Pro/Artist/Elements]

Cubase 10 is packed with a wide range of usability, performance, and quality improvements [Pro/Artist/Elements]

Cubase Pro kostet 579,- €, die für die Artist-Version 329,- € und die Elements Version 99,99 €. Das Pro-Update von 10 auf 10.5 kostet für registrierte User 59,90 €.

