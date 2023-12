KI-Anwendungen für die Audiobearbeitung

Steinberg, Acon Digital und Sonible veröffentlichen neue Tools

KI-gestützte Programme zur Audiobearbeitung sind schon seit längerer Zeit im Einsatz, längst bevor das Kürzel KI so inflationär benutzt wurde, wie wir es seit ChatGPT erleben. Es gibt einige Updates auf diesem Sektor, die zeigen, dass die Firmen bemüht sind, mit der rasend schnellen Entwicklung Schritt zu halten.

Steinberg SpectraLayers 10

SpectraLayers – die Restaurations-Suite von Steinberg – wurde mit einen frischen Update auf Version 10 versorgt. Gefühlt ist die Vorversion noch gar nicht lange her, aber mit diesem Update ist trotzdem eine Menge unter der Haube passiert. Vor allem bei der KI, die für die Bearbeitung immer essenzieller zu werden scheint, ist an allen Ecken geschraubt worden. Präzisere und besser Ergebnisse sollen die

Audioqualität nochmals anheben und das in allen Modulen.

Vor allem die Funktion zum „Unmixen“ von fertigen Songs in einzelne Stems ist erweitert worden und erkennt neben Drums, Stimme, Bass, sonstige Instrumente auch Piano und Gitarre. Die Drums selbst können noch weiter in drei Unterspuren aufgetrennt werden (Snare, Becken uns Kick). Magic!

RX von iZotope als Platzhirsch in diesem Bereich muss sich also warm anziehen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Allerdings scheint auch dort das nächste Update in den Startlöchern zu stehen. Daneben gibt es neue Spezialtools wie das als GOYO gestartete Werkzeug „Voice Separator“ zur Verbesserung von Stimmen oder die Suite „Acoustica“ von Acon, die auch regelmäßig neue Tricks lernt (s. u.).

Übersicht der neuen Features von SpectralLayers 10

Acon Digital Acoustica 7.5

Das für Nutzer kostenlose Update auf Version 7.5 bietet viele spannende Erweiterungen der Featureliste. Eine Spracherkennung wandelt beispielsweise das gesprochene Audio in Text um – und das in einer Vielzahl von Sprachen (dies hat übrigens auch SpectraLayers 10

für 9 Sprachen dazu gelernt). Diese Erkennung erlaubt dann schnelles Navigieren im File anhand von eingefügten und benannten Markern.

Außerdem hat die Suite die neuen Funktionen aus dem Updates des separaten Plug-ins „Remix“ von Acon gelernt und kann damit besser und feiner fertige Mixe in fünf Spuren (Gesang, Piano, Bass, Drums und „Rest“) aufsplitten. Besitzer von Acoustica Premium bekommen zudem eine kostenfreie Lizenz für Remix dazu.

Ein neues DeEss-Dialogue Modul und das Update auf Extract:Dialogue 1.5 gehören nun ebenfalls zum Lieferumfang sowie die ARA2 Unterstützung. Toll ist auch der neue Verlauf, der wie bei anderen Editoren die einzelnen Schritte dokumentiert und hier sogar als einzelne Audiofiles exportieren lässt.

Weitere interessante Infos zum Thema Audio Restauration bietet übrigens die aktuelle Folge # 176 unseres Podcasts Studiosofa.

Sonible smart:deess (+ AAX-Updates)

Wer keine komplette Suite an Restaurationstools benötigt, aber dem oft schwierigen Einstellen eines De-essers bei Sprache oder Gesang mit einem neuen Tool begegnen will, dem sein das neueste Mitglied der Smart-Reihe von Sonible ans Herz gelegt. Die bisher durchweg überzeugenden schlauen Plug-ins des Herstellers kümmern sich nun auch um scharfe Zischlaute und in einem Arbeitsgang auch um die Plosivlaute, die gern bei den Konsonanten P, B und T entstehen können.

Auch bei diesen Plug-ins hilft die KI mächtig mit und wurde eben auf diese Problemfälle trainiert. Die KI soll dabei schlau die verschiedenen Problem-Phoneme erkennen und diese per spektralem Processing anpassen und verbessern, anstatt diese nur per Frequenz zu reduzieren.

Ob sich dieser Ansatz für einen selbst besser einstellen lässt und schneller zum „zischfreien“ und „rumpellosen“ Audio ohne „Lispeltendenzen“ führt, kann jeder mit der 30-tägigen Demo auch nativ auf den M-Chip-Macs ausprobieren.

Der neue smart:deess ist auch Teil des wachsenden smart:bundle, das zudem noch einen schlauen Limiter, EQ, Gate, Hall und einen Kompressor enthält.

Für AAX-Nutzer lohnt sich übrigens auch ein Blick in den Nutzer-Account bei Sonible, da auch viele weitere Plug-ins ihre Apple Silicon-nativen AAX-Updates bekommen haben, neben weiteren kleinen Verbesserungen.

