Stagepiano Yamaha CP73 im Test

Da war doch was: Wer sich mit den neuen Yamaha Modellen CP73 und CP88 beschäftigt, fühlt sich an das Konzept des Korg SV-1 erinnert: Vintage-Design, kompakt und transportabel, direkte Bedienung der Klangparameter, die wichtigsten Butter-und-Brot-Sounds sind an Bord. 10 Jahre später lässt sich Yamaha von dem Erfolgskonzept inspirieren und kontert mit hippem Design, bunten Schaltern, aufleuchtenden Drehreglern − und auch die kleinen Kippschalter der 70er-Jahre dürfen nicht fehlen.

Wie bei Yamaha nicht anders zu erwarten wurde das Konzept umfassend weiterentwickelt und mit zahlreichen Neuerungen zu einem up-to-date Bühnen- und Studio-Instrument. Eine weitere wichtige Neuerung bei Yamaha sind die regelmäßigen Content Updates, die nicht nur Bugfixes und Funktionsverbesserung enthalten, auch komplett neue Voices werden als Download mitgeliefert. Bereits das kostenlose Update vom Mai enthält vier neue Voices (u. a. den Konzertflügel Yamaha C7, zwei Rhodes und ein Wurlitzer) sowie acht weitere E-Piano Live-Sounds. Das Downloadpaket »wiegt« über 1 GB.

Die beiden CP-Varianten kommen in einem stabilen Alugehäuse daher, sie unterscheiden sich in Länge, Gewicht und Tastatur: Während das CP73 mit 1.086x144x355 mm (LxHxT) und einem Gewicht von 13,1 kg daherkommt, bringt das CP88 rund 5,5 kg mehr auf die Waage und ist 21 cm länger. Das ist der 88-tastigen NW-GH (Natural Wood Graded Hammer) -Echtholzklaviatur mit graduierter Hammermechanik geschuldet, die mit Triple-Sensorik sowie einer Oberfläche aus synthetischem Elfenbein und echten Ebenholzauflagen aufwartet. Der dritte Sensor verbessert die Wiedergabe bei repetitivem, rhythmischen Spiel. Im kompakten CP73 wurde eine neue 73-tastige BHS (Balanced Hammer Standard)-Klaviatur mit gewichteter Hammermechanik verbaut, die von Kontra-E-bis zum viergestrichenen e reicht.

Die Tastatur des CP73 macht einen akkuraten, gut abgestimmten und ausgewogenen Eindruck, es handelt sich eben um eine Tastatur mit Hammermechanik − wenn man bedenkt, dass das Instrument nur 13 kg wiegt, ist das ein klares rückenschonendes Statement. Die Anschlagsdynamik lässt sich schnell mithilfe des Touch-Buttons umschalten: Normal, soft, hard, wide und fixed (ohne Anschlagsdynamik) stehen zur Verfügung, wobei der dynamische Spielraum sehr groß ist. Der Unterschied zur NW-GH-Tastatur des CP4 und CP88 offenbart sich eher bei längeren solopianistischen Einsätzen; die graduierte Hammermechanik der 88er-Tastatur arbeitet noch ein wenig präziser, und die Anschlagskontrolle ist nuancierter, was sich allerdings im Bandkontext nicht bemerkbar macht.

