Stagepiano: Clavia Nord Piano 4 im Test

Hervorzuheben sind hier zum Beispiel die exklusiv über das ebenfalls in Stockholm beheimatete Mello- tron-Headquarter lizenzierten Sounds des gewichti- gen Band-Ursamplers, die sich in ähnlicher Qualität wohl nur mit einem Original-Instrument realisieren lassen. Ebenfalls ein neues Familienmerkmal, welches das Nord Piano 4 mit dem aktuellen Electro teilt, ist das Vorhandensein eines interessanten Bright-Modus innerhalb der in der EQ- und Effekt-Sektion untergebrachten Reverb-Einheit. Ansonsten ist hier angefangen bei den klassischen Bodentreter-Emulationen (Pan, Tremolo, Chorus, Flanger, Vibe etc.) über 3-Band-EQ, Delay und Reverb bis hin zur virtuellen Amp-Sammlung alles beim bewährt Alten geblieben. Jedes einzelne Modul lässt sich in der Praxis wahlweise der Synth- oder Piano-Sektion per Switch zuweisen. Direkt nach einem selbst zusammengestellten Pedalboard wohl eine der anwenderfreundlichsten und praxisgerechtesten Effektsektionen, die mir jemals untergekommen sind.

Überhaupt hat Clavia seit jeher einen feinen Sinn dafür, die Philosophie der Simplizität trotz aller inte- grierten Innovation niemals zu verraten. In diesem Sinne ist auch das Nord Piano 4 konzeptionell wieder ein solides und flachhierarchisches Werkzeug, welches die Musik und nicht die Funktionsvielfalt in den Fokus rücken möchte. Funktionelle Erweiterungen: Eine weitere Übernahme aus dem Portfolio des Electro 6 bildet der sogenannte Live-Mode, mit welchem über fünf User-Plätze quasi im Auto-Save-Betrieb an Klängen geschraubt werden kann. Gespeichert wird also pro Preset immer der exakt letzte Stand. Auch die bereits beim Nord Electro positiv aufgefallene Organize-Funktion, mit der sich nun auf einfache Weise Pro- gramme unter den Bänken hin und her schieben lassen, ist eine wirklich praktische Erweiterung für ein Live-Instrument und eine stimmige Ergänzung für das Nord Piano 4. Conclusio: Zwar ist die große rote Revolution erwartungsgemäß ausgeblieben, dennoch handelt es sich bei der 4. Nord-Piano-Inkarnation um ein sinnvolles und zeitgemäßes Update. Auch wenn sich mittlerweile auch andere Hersteller um die bei den Schweden seit Nord-Lead-Zeiten gepflegte Simplizität bemühen, ist das Konzept der Clavia-Instrumente weiterhin alter- nativlos einzigartig und dabei immer konsequent aus der Sicht des ausführenden Musikers gedacht. Das Nord Piano 4 ist ein wirklich solides, wenn auch nicht billiges Werkzeug der Oberklasse, mit dem man nicht nur ungemein gut arbeiten kann, sondern auch sollte. In diesem Sinne, ab an die Tasten − der nächste Gig wartet!