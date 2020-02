Audiointerface von SSL zu gewinnen

SSL stellt vor: Studiomischpult SSL AWS 948 Delta + Gewinnspiel

Wer denkt, SSL-Pulte gibt es nur analog und in uralt in den Studios, die aus Zeiten stammen, in denen man mit Musikproduktion noch Geld verdienen konnte, der irrt. SSL ist besonders in jüngster Zeit aktiv gewesen und hat u. a. den SiX Mixer & Monitor-Controller oder die beiden Interfaces SSL 2 und SSL 2+ herausgebracht.

Anzeige

Aber auch größere Pulte werden noch von dem Unternehmen neu konstruiert und vermarktet, wie z. B. das neue AWS Delta-Serie. »AWS« steht dabei für »Analog Workstation System« und bezeichnet zugleich die Idee und Besonderheit hinter den Pulten. Das AWS 948 Delta ist ein komplett analoges 48-Kanal-Mischpult, jedoch bietet es eine Schnittstelle zu eurer DAW. Auf diese Weise verbindet es analoges Feeling mit digitaler Bequemlichkeit.

Die AWS-Pulte gibt es außerdem als AWS 916 Delta mit 16 Inputs sowie das AWS 924 mit 24 Inputs. Die SSL-Pulte werden von Audio Pro aus Heilbronn vertrieben.

SSL 2+ SSL 2

Achtung Gewinnspiel!

Zusammen mit SSL verlosen wir je ein SSL 2+ und SSL 2 Interface. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, seht euch auf unserem YouTube-Kanal das Video aufmerksam an, in dem das AWS 948 Delta ausführlich erklärt wird, und schreibt in die Kommentare die richtige Antwort zu folgender Frage:

Welches ist laut Marcel der »wichtigste Schalter« der SSL AWS-Mischpulte?

Achtet darauf, dass in eurem YouTube-Account eure E-Mail-Adresse hinterlegt ist, damit wir euch kontaktieren können. Einsendeschluss ist der 6. März 2020. Viel Glück!

www.audiopro.de

www.youtube.com/c/SoundRecording