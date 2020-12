Keyboards Digital 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Sponsored Post

Spiele Piano Tag und Nacht, mit dem Yamaha SILENT Piano

Nichts geht über den Klang und die Bespielbarkeit eines akustischen Pianos. Doch was, wenn dich die Inspiration früh am Morgen oder spät in der Nacht packt? Nicht immer hast du die Möglichkeit mit voller Lautstärke zu musizieren. Mit einem SILENT Piano von Yamaha genießt du alle Vorzüge eines akustischen Pianos – mit einem entscheidenden Unterschied: auf Knopfdruck verwandelt sich das SILENT Piano in ein digitales Piano, das sich im Silent-Modus über Kopfhörer spielen lässt.

Somit kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit spielen, ohne jemanden zu stören oder selbst gestört zu werden. Außerdem bietet das SILENT Piano weitere Vorteile, wie verschiedene Klangfarben, eine praktische Aufnahmefunktion sowie AUX und MIDI-Ausgänge.

Natürlich musst du im Silent-Modus nicht auf den ausgezeichneten Klang eines akustischen Yamaha Pianos verzichten. Mit dem Yamaha CFX Binaural Sampling erzeugt das SILENT Piano einen natürlichen, raumfüllenden Klang, der dich vergessen lässt, dass du Kopfhörer trägst.

Die praktische Aufnahmefunktion sowie weitere Klänge, darunter der Bösendorfer Imperial, E-Pianos, Cembali und Orgeln können mit der Smart Pianist App eingestellt und gesteuert werden.

Eine große Auswahl an Yamaha akustischen Pianos und Konzertflügeln sind als SILENT Piano erhältlich.

Finde jetzt einen Händler in deiner Nähe und überzeuge dich selbst. Deine Nachbarn und Familienangehörigen werden es dir danken.

Mehr Infos findest du unter: de.yamaha.com/de/products/musical_instruments/pianos/silent_piano