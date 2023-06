Mit im Test: Privia PX-S6000; Groove Synthesis 3rd Wave u.v.m.

Sound&Recording Ausgabe 3/23

Anzeige

(Bild: Dirk Heilmann)

Lesen und leben abseits vom Bildschirm und Videokonferenzen! Mit der neuen Sound&Recording könnt ihr euch eine Pause vom “In die Kiste starren” gönnen und etwas entschleunigen. Hier die Themen der Sound&Recording-Ausgabe 03/23, die ihr hier versandkostenfrei direkt zu euch nach Hause liefern lasse könnt!

Anzeige

(Bild: Dirk Heilmann)

RAUS AUS DER MUSIKALISCHEN SCHUBLADE

RICKY REED ÜBER DIE PRODUKTION VON LIZZOS ERFOLGSALBUM

STRANGE

Der Grammy-Gewinner aus LA verrät seine Ansprüche und Erfahrungen als Produzent und berichtet über seine Lieblings-Tools und Workflows. Und verrät uns ein Geheimnis …

(Bild: Dirk Heilmann)

RÖHRE SATT!

KLANGHABITAT CASSIOPEIA UND LYRA – SATURATION-TOOLS

Klanghabitat ist ein auffälliger Name für ein Unternehmen in der Audio-Branche. Ein sicherer Lebensraum für Klänge sind die Produkte aber nur bedingt: Die beiden Geräte in diesem Test, die einkanalige und die Stereo-Variante, sind in der Lage, Sound jeglicher Art gehörig zu vermöbeln. Als Röhrensättigungsgeräte ist es ihr Daseinszweck, für »zu clean« befundene Signale mehr oder weniger kräftig mit Harmonischen anzureichern, aber sie können auch recht verhalten zu Werke gehen.

(Bild: Dirk Heilmann)

COUCH ODER CLUB?

PRIVIA PX-S6000 – STAGE-/HOMEPIANO

Mit seiner Privia-Serie hat das japanische Unternehmen Casio sein individuelles Digitalpianokonzept in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell markieren die kompakten und funktionalen PX-Modelle S5000, S6000 und S7000 einen neuen Höhepunkt der Evolution und bereiten sich ausgehend von ihrem traditionell angestammten Platz innerhalb der eigenen vier Wände für den Sprung auf die nächstgelegene Bühne vor.

(Bild: Dirk Heilmann)

SURFING THE PACIFIC

GROOVE SYNTHESIS 3RD WAVE – WAVETABLE SYNTHESIZER

Bei königsblauen Synthesizern denkt man sehnsüchtig an die Instrumente von PPG. Mit seinem Debüt 3rd Wave greift der kalifornische Hersteller Groove Synthesis das Thema Wavetables auf und verbindet Inspiration mit zahlreichen Ergänzungen.

Der komplette Inhalt:

Magazin

Editorial

Kolumne von Peter Walsh

Online Storys

Studioszene

Inserenten & Impressum

Vorschau

Story

Mixpraxis – Ricky Reed über die Produktion von Lizzos Erfolgsalbum Strange

Zino Mikorey – Gegen den Processing-Wahn

Millstone-Lab – Mastern auf Band

Studioreport – die:mischbatterie

Testberichte

Klanghabitat Cassiopeia und Lyra – Saturation-Tools

LOG Professional ALPHA – 2-Wege-Nahfeldmonitor

Zoom UAC-232 – Audio-Interface

DA-X – Audio Workstation Pro mit Intel i9 13900K

Arturia Augmented-Serie – Sample Libraries

Casio – Privia PX-S6000 – Stage-/Homepiano

Groove Synthesis 3rd Wave – Wavetable Synthesizer

Praxis

Teamwork makes the dream work!

De/constructed – Calvin Harris: Miracle (with Ellie Goulding)

Mixing-Tutorial – Richtig »De-Essen«

Sounddesign – Retro-Game-Explosion designen

Kult