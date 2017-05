Sonic Sales übernimmt Vertrieb von Analogue Solutions

Schon lange vor dem aktuellen Comeback von analogen Syntzesizern, Sequenzern und Eurorack-Modulen, hat sich Analoque Solutions in diesem Segment breit gemacht. Mit über 20 Jahren Erfahrung sind sie Teil der Eurorack-Revolution. Die Geräte von Analoque Solutions werden alle in Englandnach den Entwürfen von Firmengründer Tom Carpenter, der auch die Firma leitet, von Hand gefertigt. Seine Instrumente verfügen alle über einen voll analogen Signalpfad sowie analoge LFOs und Hüllkurvengeneratoren. Durch den bewussten Verzicht auf Speicherplätze vermeidet man eine gewisse Sterilität als Folge einer CPU. Reglerbewegungen wirken sich so ohne Umwege unmittelbar auf die Spannung des entsprechenden Kreislauf aus.

