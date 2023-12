Intelligenter EQ in neuer Version

Sonible veröffentlicht smart:EQ 4

Erst kürzlich hat ein neuer DeEsser das smarte Bundle von Sonible erweitert. Nun erscheint das bereits vierte Update des schlauen EQs der Österreicher.

Auch die neue Version baut auf KI und hilft, die Mixe oder auch die klangliche Balance einzelner Tracks zu optimieren. Ein Schwerpunkt dieses Updates ist das „spektrale Mixen“, bei dem bis zu 10 einzelne Kanäle oder Gruppen gemeinsam betrachtet werden.

Für alle Track-Arten gibt es nun noch mehr der praktischen Profile zur Auswahl, die als Richtlinie für den smarten EQ dienen. Man wählt einfach die dem Klangmaterial ähnlichste Bezeichnung wie beispielsweise elektrische Gitarre, Schlagzeug oder Geige. Der Algorithmus weiß so besser einzuschätzen, was ihn erwartet. Sind alle Tracks mit ihrer eigenen Instanz von smart:EQ 4 ausgestattet und ist optional ein Profil zugewiesen, genügt ein Knopfdruck und jede Spur bekommt ihren maßgeschneiderten EQ. Dabei werden alle Tracks auch zusammen betrachtet und man kann in drei Ebenen die Hierarchie ihrer klanglichen Durchsetzungskraft festlegen.

Auch im Masterbus kann smart:EQ 4 nun mit den speziellen Profilen für ganze Mixes eingesetzt werden. Ähnlich wie bei iZotope Audiolens ist es möglich, auch eigene Referenz-Tracks als Basis für die Arbeit des EQs zu verwenden. Im weiteren Arbeitsablauf hat man detaillierte Einstellmöglichkeiten, die den Algorithmus in die Richtung beeinflussen, die man gern möchte und auch alle klassischen Veränderungen am (optional dynamischen) EQ können natürlich gemacht werden. Dies erledigt man am besten in der Ansicht für einzelne Tracks, auch wenn die Gruppenansicht schon echt sehr praktisch ist.

Das Arbeiten mit smart:EQ 4 ist intuitiv und sehr schnell. Die neuen Funktionen sind sehr durchdacht und die Ergebnisse machen auf den ersten Eindruck eine sehr gute Figur!

Dies sind alle Neuerungen im Überblick:

• Die smart:filter Technologie stellt spektrale Balance in einzelnen Spuren/Bussen/ganzen Mixes her und ermöglicht eine intelligente kanalübergreifende Bearbeitung zwischen Instanzen

• Spektrales Mischen per Drag & Drop – Gruppen-Ansicht zur Erstellung einer Unmasking- Hierarchie von bis zu zehn Spuren

• „Fernbedienung” von EQs mehrerer Spuren aus einer beliebigen Instanz derselben Gruppe heraus

• Große Auswahl an Profilen für Instrumente, Sprache und ganze Mixes

• Erstellen eigener Profile aus Referenztracks

• Dynamische Verarbeitung für Standard-Filter mit Threshold-, Ratio-, Attack- und Release-Reglern

• Wählbarer Bearbeitungsmodus für den smart:filter (Track, Group, Track & Group)

• Auto Gain, umfassende M/S-Verarbeitung, smart states …

• Benutzerdefinierte Lernzeit für die smart:filter-Berechnung

Die neue Version kostet regulär 129€, ist in der Einführungszeit bis zum 20. Januar für 89€ erhältlich, Updates der Vorversion starten bei 29€. Auch im Bundle mit anderen smarten Plug-ins lässt sich sparen.

smart:EQ 4 bei Sonible