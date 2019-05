Keyboards 02/2019 DIGITAL SUMMER+++DON AIREY: An den Tasten von Deep Purple+++GEWA MUSIC: Ein Blick in die Produktion+++SAMPLING VS. PHYSICAL MODELING: Die Unterschiede zwischen Konserve und Original Produkt anzeigen

Update

Software-Updates für GEWA Digitalpianos 300er Serie

Ab sofort stehen für die GEWA Digitalpianos Modelle DP 300G, DP 340G, UP 360G, UP 380G sowie UP 380WK neue Software-Updates zum Download bereit. Die aktuelle Version trägt die Versionsnummer 1.05. Das Update lieferte eine Reihe an Verbesserungen und Optimierungen aller Digitalpianos der GEWA Digitalpianos 300er Serie.

Alle Änderungen der VERSION 1.05 auf einen Blick:

Modelle DP 300G / DP 340G:

– neuer Parameter „StartUp“ in Settings

– Optimierung für realistische “Saitenresonanz”

– Anpassung des Pedalverhaltens auf USB Midi

– Bugfixes

Modelle UP 360G / UP 380G / UP 380 WK:

– optimierte Abstimmung des Lautsprechersystems

– optimierte Abstimmung des Tastaturverhaltens

– Anpassung des Pedalverhaltens auf USB Midi

– Bugfixes

Die Updates können hier heruntergeladen werden: https://gewakeys.com/service/downloads

