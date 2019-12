Emuliert Combo-Organs, String-Machines und ähnliche Vintage-Hardware

Software-Klangerzeuger Hillman von Klevgränd veröffentlicht

Der Software-Hersteller Klevgränd haben nach Längerem wieder einen Software-Klangerzeuger namens Hillman veröffentlicht. Der Synthesizer emuliert die Technologie alter Combo-Organs, String-Machines und ähnlicher Vintage-Hardware. Pro Note lassen sich vier Stimmen aus je vier Schwingungsformen zusammenbauen. Das Ergebnis soll analog klingen.

Bedient wird der virtuelle Hillman über die sehr übersichtlich gestaltete grafische Benutzeroberfläche. Hier stehen vier „Oszillatoren“ mit je vier auswählbaren Schwingungsformen zur Verfügung, und die haben es in sich. Mit den Namen „transistor:ish“, „tube:ish“, „sine“ und „special plasma“ – die Bezeichnungen sind wohl selbsterklärend – kann jeder Stimme pro Note ein gewisser Pfiff geben werde. Die einzelnen Stimmen lassen sich in der Lautstärke mischen und in der Oktave verschieben. Danach läuft der Mix zur Formung des Signals durch den VCA mit einem ADSR-Hüllkurvengenerator. Um den Vintage Sound-Generator abzurunden gibt es noch ein wenig Chorus (drei Modi), Vierpol Phaser (zwei Modi) und Reverb.

Klevgränd Hillman gibt es derzeit zum Einführungspreis von 24,99 statt 29,99 Dollar, eine iPad-Version gibt es derzeit für 6,99 Dollar. Das Plug-in läuft als VST, AU und AAX in 64 Bit. Auf der Website gibt es eine herunterladbare Demoversion. Die Angebote sind bis zum 2. Januar 2020 gültig.

Alle Infos und den Download findest du unter: klevgrand.se/products/hillman