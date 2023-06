Upgedatete MPC one mit Wifi, besseren Prozessor und mehr

Roter Groove-Teufel: AKAI Pro präsentiert die MPC One+ und einen neuen Softsynth

AKAI Pro hat die MPC One+ vorgestellt; die neueste MPC-Version ist u.a. mit Wi-Fi, Bluetooth und 16 GB internem Speicher ausgestattet.

Das Herzstück der knallroten MPC One+ ist der leistungsstarke Multi-Core-Prozessor, der auch in der MPC X zum Einsatz kommt. Es handelt sich also nicht um einen verkleinerten “kleinen Bruder”, sondern um den gleichen Chip, der auch im MPC-Flaggschiff verbaut wurde.

Die Features der MPC One+:

Eigenständige MPC – kein Computer erforderlich

16 anschlagdynamische RGB-Pads

128 MIDI- und 8 Audio-Stereospuren pro Projekt

Wi-Fi & Bluetooth-fähig

Ableton Link

16 GB interner Speicher (7,8 GB Benutzerspeicher)

2 GB RAM

CV/Gate Interfaces

Cardslot

7″ Multi-Gesture Touchscreen

Neue rote Farbvariante

Inklusive MPC2 Desktop Software für Mac oder PC

Kostenloses MPC Plugin Instrument aus dem MPC Store bei Neukauf

Wer die MPC+ kauft bekommt einen Gutschein für einen kostenlosen Softwaresynth wie etwa dem Model D oder dem OP4. Neu ist bei Akai jetzt eine Emulation der Roland Juno-Serie aus den 80er-Jahren. Sie heißt Jura, stammt aus der bewährten Softwareschmiede Air und bietet u.a. folgende Merkmale: mehr als sechs Stimmen möglich, Unisono- und Akkordmodi, VCF mit Sättigung und Drive, Zwei DCO-Noise-Modi (modern und vintage), eine zweite Hüllkurve sowie eine Effektsektion mit Delay, Reverb und EQ.

Die MPC + kostet 799,- €. Jura ist für 74,- € erhältlich.

Website Akai

Website Air