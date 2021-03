Taiko-1 mit WAV -Import

Roland präsentiert ein elektronisches Taiko

Roland stellt ein neues elektronisches Percussion-Instrument vor.

Das Taiko-1 wird wie die traditionelle japanische Trommel gespielt. Es ist mit zwei 14-Zoll großen Schlagflächen ausgestattet, mit denen man je nach Position auf dem Schlagfell diverse Samples triggern kann. An Bord sind 100 Drumkits und ebensoviele Instrumente. Via USB lassen sich auch eigene Samples importieren. Das 4,5 kg schwere Gerät kann mit Batterien betrieben werden; die Schlagflächen machen (im Kopfhörerbetrieb) wenig Geräusche, man muss beim Üben also keine Probleme mit dem Nachbarn befürchten. Da das Taiko-1 problemlos auseinandergebaut werden kann ist es recht transportfreundlich. Das Instrument wird bestimmt auch die eine oder andere Mittelalter-Band begeistern…

Die Features von Taiko-1:

2x 14″ Zwei-Zonen Mesh Head Pads

100 Drumkits, 100 Instrumente

WAV User Sample Import

20 Effekte

Positionserkennung auf den Schlagfellen

Bluetooth 4.2

Anschlüsse: 6,3 mm Klinke Ausgang, 6,3 mm Klinke Kopfhörerausgang, 6,3 mm Klinke Mix In, 6,3 mm Fußschalter Eingang, 2x 6,3mm Klinke Expression Pedal Eingang, USB Memory, Micro USB-b to Computer

Taiko-1 kostet 1.259,- €

