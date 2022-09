Edel-E-Piano zum 75jährigen Jubiläum

Rhodes stellt Anniversary Edition MK8/75AE vor

Vor 75 Jahren wurden die ersten Rhodes-Pianos gefertigt. Um das zu feiern, gibt es eine limitierte Sonderauflage des kultigen E-Pianos.

Die Edition basiert MK8/75AE basiert auf dem Rhodes MK8. Die Firma beschreibt es als “the very elite iteration of the modern Rhodes piano”. Es ist in edlem Mattschwarz gehalten, verfügt über eine schwarze Tastatur und eine transparente Gehäuseabdeckung und einige Metallteile wie z.B. das Gestell und das Pedal sind vergoldet. Die auf 75 Instrumente begrenzte Jubiläumsversion kann ab jetzt bestellt werden und wird im Januar 2023 ausgeliefert.

Das Rhodes MK8/75AE kostet 13,495 $.

