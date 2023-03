Analoger Drumsynth mit zwei Kanälen und fünf Sound-Modi

Replik des Pearl Syncussion von Michigan Synth Works

Der SY-1 von Michigan Synth Works ist ein Klon des gesuchten analogen Pearl SY-1 Drumsynths, der mit seiner kraftvollen und flexiblen Klangerzeugung zum Kultgerät avanciert ist.

Der SY-1 Drumcomputer erschien 1979 und bestand aus zwei identischen Kanälen mit jeweils zwei Oszillatoren per Stimme und fünf verschiedenen Modi (plus Noise-Channel), die umfangreiche Klangbearbeitungsoptionen zur Verfügung stellen und neben “normalen” Klängen auch die charakteristischen Elektro-Zaps und FM-Sounds zur Verfügung stellen. Neben dem Einzeloszillator-Modus (A) und dem Noisemodus (F) sind vor allem die Kombinationsmodi (B-E) interessant, die den SY-1 zusammen mit den LFOs und der Sweep-Funktionalität zu Hochform auflaufen lassen.

Michigan Synth Works hat die inneren und äußeren Details des Originals reproduziert und die Bauteile so ausgewählt, dass sie dem Klangcharakter der Urversion entsprechen und Case, Board sowie I/O-Boards sogar mit denen des Originals austauschbar sind.

Die MIDI I/O-Konfiguration erweitert die Konfiguration des Originals um verschiedene Input-/Output-Optionen und MIDI-Steuerbarkeit

Features:

Replika der Pearl Syncussion SY-1

Zweistimmiger Drumsynthesizer mit jeweils zwei Stimmen

Fünf verschiedene Klangerzeugungsmodi plus Noise

Jede Stimme mit Reglers für Tune, Decay, Sweep Amount, Sweep Speed, Sweep Up/Off/Down, LFO Amount, LFO Shape (Dreieck oder Rechteck), Sample/Hold

Per Drumtrigger/V-Trig ansteuerbar

Inputs: Trig 1+2, MIDI In, Mute, Tune 1,2 CV In

Outputs: 1+2

SY-1 MIDI kostet 838,- €.

