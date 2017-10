Reloop stellt den CD- und USB-Mediaplayer RMP-1700 RX vor

Mit dem RMP-1700 RX bringt Reloop übersichtlichen und robusten CD- und Mediaplayer auf den Markt, der sich speziell an mobile DJs, Eventbetreiber, Playback-Künstler richtet.



An der Rückseite befinden sich Cinch- und XLR-Outputs zur Verbindung mit dem Mixer. Dazu kommt eine USB-Buchse und ein Stereo-Cinch-Eingang zur Aufnahme externer Audioquellen, die sich via Track-Mark-Taster in Abschnitte aufteilen lässt.

Dank der integrierten Anti-Shock Memory Funktion, welche 10 Sekunden der wiedergegebenen CD zwischenspeichert, können diese auch bei Erschütterung ohne Aussetzer wiedergegeben werden. Symmetrische Ausgänge auf der Rückseite des RMP-1700 RX schützen vor Streueinflüssen, und können das Signal auch über lange Kabelwege verlustfrei übertragen.