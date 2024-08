Neuer 8-stimmiger Analog-Synthesizer

Release: Moog Muse Synthesizer

Mit dem Moog Muse kommt eine weitere Neuerscheinung des Traditionsherstellers. Dabei ist es nur knapp drei Wochen her, das wir über den neuen Wurf von Moog namens Labyrinth berichteten, lest dazu unseren Beitrag vom 11.07.2024 unter diesem Link.

Beim Muse handelt es sich um einen analogen und polyphonen Synthesizer – den Vierten, den Moog jemals veröffentlicht hat. Die wichtigen Eckdaten sind 61-Tasten Keyboard mit Anschlagsdynamik und Aftertouch, 8 Stimmen, 2 Oszillatoren, Bi-timbral, Dual-Ladder-Filter, und eingebaute digitale Effekte.

Moog Muse Spezifikationen

• Polyphoner, Bi-timbraler Analog Synthesizer

• 8 Stimmen

• 61 halbgewichtete Tasten mit Velocity und Aftertouch

• 256 Speicherplätze

• Macro-Controller

• insgesamt 44 Knöpfe und 16 Sliders

• OLED-Display

• 2 Oszillatoren mit Sinus, Saw, Reverse-Saw, Square und Noise

• Ringmodulation zwischen OSC 1+2

• Hardsync

• 2x Ladder-Filter

• 2x LFO

• Arpeggiator

• Sequencer mit 64 Steps

• 2 loopbare Envelopes

• Diffusion Delay

• Chord Memory

• 2x CV in, 2x CV out, 2 Clock In & Out

• USB/MIDI

Ein polyphoner Analog Synthesizer ist immer etwas Besonderes und erst recht, wenn er von Moog kommt. Wir sind schon jetzt sehr gespannt und können es kaum erwarten, dass erste Exemplar antesten zu können!

Der Moog Muse Synthesizer kann ab sofort bei unserem Partner MUSIC STORE unter diesem Link vorbestellt werden.

Webseite von Moog Music