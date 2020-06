Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Red Dot Award und iF Design Award für Casio Privia PX-S1000

Casio hat mit dem Privia PX-S1000 im internationalen Wettbewerb des renommierten Red Dot Award 2020 als Gewinner in der Kategorie „Produktdesign“ gewonnen. Außerdem hat das Digitapiano den iF Design Award 2020 verliehen bekommen, der ebenso als angesehene internationale Auszeichnung für industrielles Produktdesign gilt.

Der Red Dot Award schaut heute auf stolze 60 Jahre Geschichte zurück und gehört zu den Top 3 unter den Design Awards weltweit. In diesem Jahr gewinnt Casio den Award zum ersten Mal in der Kategorie Produktdesign. Das Privia PX-S1000 wurde dabei aus über 6.500 Produkten aus verschiedensten Kategorien, wie z.B. Automobile, Haushaltsgeräte und Gebäude, als Gewinner des Awards prämiert.

Der iF Design Award wird von einem der ältesten unabhängigen Design Foren – der iF International Forum Design GmbH (Hannover) – verliehen. Die begehrte Auszeichnung wird jährlich für eine Gruppe von Produkten verliehen, die für ein außergewöhnliches industrielles Design stehen. Im internationalen Wettbewerb des iF Design Award 2020 wurden die Gewinner von 78 Designexperten aus 7.298 eingereichten Produkten ausgewählt.

Privia PX-S1000

Das Privia PX-S1000 ist ein kompaktes und elegantes Digitalpiano für Musiker jeden Alters und Spielniveaus. Es überzeugt mit einem besonders authentischen Spielgefühl sowie Klangerlebnis. Darüber hinaus ist es mit 23,2 cm Tiefe das kompakteste* Digitalpiano weltweit, so der Hersteller.

www.casio-music.com/de/digitalpianos/privia/px-s1000/

Auch wir haben das Prica PX-S1000 schon getestet: Den Test findest du hier.