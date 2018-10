Wavetable Oscillator mit neuartiger Syntheseform

Qu-Bit Electronix Scanned: erstes Eurorack-Modul mit Scanned Synthesis

Endlich mal wieder neuartige Konzepte in der Synthesizer-Welt: Qu-Bit Electronix haben mit Scanned einen ungewöhnlichen digitalen Oszillator herausgebracht. Er basiert auf der Scanned Synthese, die der 2011 gestorbene Vater der Computermusik, Max Matthews (der schon 1957 einem IBM-Computer ein 17 Sekunden lange Melodie entlockte) enwickelt hat.

Scanned ist ein Oszillator-Modul, das mit Wavetables arbeitet, die in Realtime animiert werden. Zitat Qu-Bit Electronix:

“The wavetables are dynamically generated from a set of “objects” tied together on a virtual string. These objects have physical properties including Mass, Stiffness, and Damping which affect the way that the string moves through space and time.”

So werden schon auf Oszillator-Ebene ohne externe Modulation interessante Morphings und dynamische Klangveränderungen erzeugt. Scanned kann als freilaufender Oszillator agieren oder getriggert werden. Es ist das erste Mal, dass die Scanned-Technologie als serienmäßige Hardware verfügbar ist. Scanned kostet 349,- US-Dollar.

