Neue Version der DAW mit vielen Workflow-Verbesserungen

Propellerheads Reason 10.2. kann ab jetzt von jedem (beta-)getestet werden…

Propellerheads kündigt ein Reason-Update auf Version 10.2. an. Jeder kann die neue DAW-Version jetzt schon als Betatester unter die Lupe nehmen.

Anzeige

Das Update kommt am 26. September raus und bringt viele neue Optimierungen und Features: Mit Multi Lane-Edit lassen sich Events und Noten mehrerer Clips übersichtlich in einem Fenster editieren. Außerdem wird mit der Snap To Adaptive Grid-Funktion das Raster im Edit-Window automatisch der Zoom-Einstellung angepasst. Der neue ADD Device-Button sorgt für bequemes Hinzufügen neuer Intrumente und Effekte. In der Mixersektion kann man jetzt mehrere wählbare Regler gleichzeitig verschieben, ein Feature, auf das viele Reason-User schon lange gewartetet haben. Die Verwendung von MIDI-Controllern wird durch Easy-MIDI-Inputs erleichtert.

Propellerheads

Das könnte Sie auch interessieren: