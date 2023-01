Jetzt lassen sich Presets abspeichern

Program Manager Card für Buchla Easel

Für den Buchla Easel Command 208C und den kommenden Buchla Music Easel gibt es jetzt eine Program Manager Card (im Vertrieb von Alex4), um Presets abzuspeichern und zu laden.

Die Program Manager Card wird in einem kompakten Gehäuse geliefert, das an die Originalplatinen erinnert, die zur Erstellung von Presets für den ursprüngliche Music Easel von 1973 verwendet wurden. Sie verfügt über einen USB-C-Anschluss, einen Speicher für 48 Presets, ein Drei-Tasten-System zum Auswählen und Abrufen von Presets und arbeitet mit Software für macOS und Windows. Die Program Manager Card arbeitet im Zusammenspiel mit der Software. Sounddesigner und Musiker können ihre Easel und Easel Command Synthesizer vom Computer aus programmieren und die Presets auf der Karte speichern. Darüber hinaus kann jede virtuelle Bananenbuchse in der App skaliert werden, sogar mit invertierten Werten – zum Beispiel kann das “Timbre CV Control”-Kabel auf “-1” skaliert werden, so dass die Klangfarbe nach unten statt nach oben geht.

Die Program Manager Card kostet 625,-€.

