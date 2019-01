Moog goes Polyphonic

Preview: MOOG ONE

Gerüchte, Leaks und noch mehr Gerüchte − nicht ohne Grund: Nach über 35 Jahren in der monofonen Welt präsentiert Moog nun endlich wieder einen mehrstimmigen Synthesizer! Wir sprechen mit Produktspezialist und Sounddesigner Kurt Ader über Moogs brandneuen Monster-Synth.

Nur wenige Synthesizer dürften ähnlich hohe Erwartungen wecken wie ein neuer polyfoner Moog. »The People who started it all« haben sich reichlich Zeit gelassen − seit Einführung des legendären Memorymoog sind weit über drei Jahrzehnte vergangen. Nun steht der Neue in den Startlöchern und hört auf den schlichten Namen Moog One. Die offizielle Specs-List liest sich äußerst vielversprechend: wahlweise acht- oder 16-stimmig, dreifach multitimbral, echt analoger Signalweg, innovatives Oszillator-Design, leistungsfähige Filtersektion, flexibles Routing, Hi-End-Effekte (u. a. von Eventide), komfortabler Preset-Browser, Linux-basiertes und erweiterbares Betriebssystem u.v.m.

Vorfreude. Die Vorab-Lektüre des umfangreichen Handbuchs sorgt für noch mehr unkontrollierten Speichelfluss. Man erfährt, dass es sich beim Moog One genau genommen um drei separate SynthesizerEngines mit eigenen Effekten und Sequencern/Arpeggiatoren handelt, die sich gemeinsam oder separat steuern bzw. programmieren lassen. Es heißt, dass alle wichtigen Modulationswege intern gepatcht sind und die Modmatrix darüber hinaus zusätzliche Modulationswege bereit stellt: Quelle wählen, Zielparameter drehen − schon sind Zuweisung und Modulationstiefe programmiert. Man erfährt über Moog- und Multimode-Filter mit wählbaren Konfigurationen und Routings und gewinnt alsbald den Eindruck, die Bedienoberfläche könne wirklich so flach und übersichtlich gestaltet sein, wie man es sich immer gewünscht, aber noch nie zu träumen gewagt hat. Man freut sich auf symmetrische Ausgänge, Hall-Algorithmen von Eventide und reichlich I/Os für die Kommunikation mit der digitalen und analogen Welt, darunter auch ein Extra-USB-Port für Preset-Backups.

Apropos: Der Preset-Browser verspricht Tag-basierte Suchoptionen, spontanes bzw. automatisches Zwischenspeichern während der Klangprogrammierung (»Snapshot«) sowie das einfache Zusammenstellen von ausgewählten Presets zu sogenannten »Performance Sets«. Tatsächlich scheint Moog One vollgepackt mit zahllosen, äußerst praxisgerecht und durchdacht dargereichten Features.

Liebe auf den ersten Blick. Obwohl der deutsche Moog-Vertrieb EMC noch kein Lieferdatum für Testgeräte nennen konnte, hatten wir Gelegenheit, uns mit deren Produktspezialist und Sounddesigner Kurt Ader über seine Erfahrungen mit einem 16-stimmigen Vorseriengerät zu unterhalten. Kurt hat mittlerweile über 100 Sounds programmiert und entsprechend viele Stunden an diesem Instrument verbracht − übrigens der allererste Moog One in Deutschland.

Das Interview findest du in der Keyboards-Ausgabe 5+6 2018. Hier versandkostenfrei bestellen.

