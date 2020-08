MIDI Keyboard / Pad Performance- und DAW-Controller

Presonus präsentiert Atom SQ

Mit dem Atom SQ bringt Presonus einen vielseitigen neuen Controller auf den Markt.

Anzeige

Atom SQ ist als moderner MIDI-Pad-Controller konzipiert; die 32 Pads lassen sich sowohl zur Programmierung von Grooves mit Lauflichtprogrammierung im TR-Stil nutzen, als auch als rudimentäres Keyboard mit Features wie wählbarer Scale und integriertem Arpeggiator nutzen. An Bord ist ein konfigurierbarer Touchstrip, ein Display und acht Encoder. Es wurde außerdem von Presonus viel Wert darauf gelegt, dass der Controller eine nathlose Integration mit der hauseigenen DAW Studio One und Ableton Live bietet. Damit man sofort loslegen kann, gehören Studio One Artist und eine Looplibrary mit diversen Impact XT Kits zum Lieferumfang.

Atom SQ kostet 249,- $.

