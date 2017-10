Pioneer erweitert seine Produktpalette mit einem neuen DJ-Sampler, dem DJS-1000.

Anzeige

Das Gerät, dessen Größe an die DJ-CD-Player erinnert, bietet einen 7-Zoll Farb-Touchscreendisplay, 16 anschlagsdynamische Multicolor-Pads a la Akai MPC, einen Stepsequenzer, einen Touchstrip, Live-Sampling und vieles mehr. Der ca. 1200 US Dollar teure DJS-1000 kommuniziert via DJ-Link mit allen aktuellen Pioneer DJ-Tools wie etwa dem CDJ-2000NXS2, dem Toraiz SP-16 oder dem XDJ-1000MK2.

Pioneer