Rip Chord, MickXer und Crazy Chain: Tools für Volca und Co.

Pfiffige Kabellösungen von MyVolts

Neu im Vertrieb von Sonic Sales ist MyVolts ist ein irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin, das auf die Bereitstellung moderner und innovativer Kabel- und Energieversorgungslösungen spezialisiert ist. Es bietet verschiedene clevere Produkte an.

Anzeige

Ripcord ist eine Serie verschiedener USB-zu-DC-Stromkabel das für die Stromversorgung von Pedalen, Verstärkern oder Synthesizern genutzt werden kann. Unterwegs kann so ein Laptop, eine USB-Powerbank oder sogar ein Android-Telefon als Stromquelle für eine Reihe von Endgeräten verwendet werden. Das praktische Tool ist in mehreren Ausgangsspannungen erhältlich. Ripcords sind in verschiedenen Varianten erhältlich (21,90 €).

myVolts mickXer ist ein 5-Wege-Passivmixer mit fünf Stereo-Eingangskanälen und einem Stereo-Ausgangskanal mit je einem 3,5mm-Anschluss. Durch seine hochwertige und nebengeräuscharme Signalführung ist er sowohl für Aufnahmen als auch für Live-Setups ideal geeignet. Mit dem mickXer können bis zu fünf Stereo-Eingänge auf einen Stereo-Ausgang gemischt werden. Ergänzend lassen sich mehrere mickXer hintereinanderschalten. Unter Einsatz eines Verstärkers lässt sich mickXer zudem als Audiosignal-Splitter verwenden (20,99 €).

Crazy Chain ist eine flexible Kabellösung, bei der man Stromversorgungskabel verketten kann und die sich perfekt an individuelle Setups anpassen lässt: Egal ob Synthesizer oder Pedals, Crazy Chain sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung – Probleme wie falsche Steckergrößen, falsche Polarität, unnötiges Rauschen, unbenutzte Stecker und unpassende Kabellängen gehören der Vergangenheit an. Bei den Crazy Chain Varianten 2 und 6 fungiert der orangene Stecker zudem als Polaritätsumwandler (4,49 € pro Kabel).

