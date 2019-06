Hilfreicher Audio-Effekt von SINEE Audiotools

Perfekte Techno-Bassdrums mit Kikzilla

SINEE, das Kölner Institute for Electronic Music and Arts hat in Zusammenarbeit mit Izism sein erstes Audio-Plug-in entwickelt. Es heißt Kikzilla und ist eine willkommenes Tool für alle Techno-Produzenten.

Kikzilla erzeugt den tiefrequenten rumpelnden Hall, der typisch für viele technoide Kickdrumsounds ist und der den Groove oft erst richtig rollen läßt. Das pfiffige Plug-in verfügt über einen Hall-Effekt, ein Filter und eine ADSR-Hüllkurve, mit dem sich der Effekt an den Groove anpassen lässt. Mit der Freeze-Funktion, kann man den Effekt rendern und gesondert bearbeiten und z.B. rückwärts abspielen oder mit anderen Effekten versehen.

Kikzilla steht für Mac und Windows zur Verfügung und ist momentan noch zum Einführungspreis von 29,-€ (später 39,-) zu haben.

SINEE

