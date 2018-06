Ouput Arcade: Netflix für Produzenten?

Die in Los Angeles angesiedelte Softwareschmiede Ouput hat mit Arcade ein ungewöhnliches Softwareinstrument an den Start gebracht. Der Synthesizer basiert auf Loops und Samples, die ohne Umwege direkt in Arcade geladen werden.



Dazu ist wie bei (Native Instruments Sounds) ein Abo nötig, das den Zugriff auf nach Stilrichtungen intelligent vorsortierte Sample- und Loop-Library, deren Content täglich erweitert wird, und bequem in Arcade vorgehört werden kann. Der Softwaresynth bietet viele Nachbearbeitungmöglichkeiten und eine intuitive Bedienoberfläche. Das Arcade-Abo kostet 10,- US-Dollar, die ersten hundert Tage sind kostenlos.

