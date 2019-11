Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Die Soundengine stammt von Haken Audio

Osmose : Innovativer Hardware-Synthesizer von Expressive E

Expressive E stellt ein neues Hardwareinstrument, genannt Osmose vor. Es ist ein Synthesizer mit einer von Expressive E neuentwickelten Tastatur (Augmented Keyboard Action (A.K.A.©) und einer mit der leistungsstarken EaganMatrix-Soundengine von Haken Audio.

Osmose erweitert die Spielerfahrung bietet eine spezielle Tastatur, die es dem Musiker ermöglicht, die Sounds mit dem Keyboard zu formen. Statt dem bloßen Anschlagen und Loslassen einer Note, wie es bei herkömmlichen Tasteninstrumenten der Fall ist, kann bei Osmose jede einzelne Note über deren gesamte Dauer kontinuierlich in all ihren Klangeigenschaften direkt über die Taste artikuliert werden. Ermöglicht werden die neuen Spielweisen durch einen eigens von Expressive E entwickelten, patentierten Mechanismus, genannt A.K.A.©Augmented Keyboard Action.

HerausstechendeMerkmale der Innovation:

Angenehmer Druckwiderstand – Um präzise Eingaben bei gleichzeitig natürlichem Keyboardspiel zu ermöglichen, wurde der physische Widerstand beim Drücken der Taste sorgfältig kalibriert und feinjustiert.

– Um präzise Eingaben bei gleichzeitig natürlichem Keyboardspiel zu ermöglichen, wurde der physische Widerstand beim Drücken der Taste sorgfältig kalibriert und feinjustiert. Tiefer Tastenhub – Um das Spielgefühl traditioneller Keyboards zu bewahren, bietet die Mechanik genügend echten Regelweg für jede der Spieldimensionen.

– Um das Spielgefühl traditioneller Keyboards zu bewahren, bietet die Mechanik genügend echten Regelweg für jede der Spieldimensionen. Hohe Auflösung – Um mit höchster Präzision jegliche Performance in Sound umsetzen zu können, registrieren Sensoren die Position einer jeden Taste zu jedem Zeitpunkt im Submillisekundenbereich mit extrem hoher Auflösung.

Expressive Es Augmented Keyboard Action schafft mit Hilfe dreier Spieldimensionen eine natürliche Verbindung zwischen den physischen Bewegungen des Spielers und dessen musikalischem Ausdruck:

Polyphonic Pitch Control – Vibratos und Pitchbendings können intuitiv über das seitliche Auslenken einer jeden Taste gespielt werden.

– Vibratos und Pitchbendings können intuitiv über das seitliche Auslenken einer jeden Taste gespielt werden. Polyphonic Initial Pressure – Durch die Empfindlichkeit der A.K.A. © Technologie kann bereits die leichteste Berührung einer Taste einen Klang auslösen. Osmose bietet den selben Tastenhub wie traditionelle Keyboards, ermöglicht aber erstmals die feinauflösende, kontinuierliche Kontrolle über den gesamten Regelweg.

– Durch die Empfindlichkeit der A.K.A. Technologie kann bereits die leichteste Berührung einer Taste einen Klang auslösen. Osmose bietet den selben Tastenhub wie traditionelle Keyboards, ermöglicht aber erstmals die feinauflösende, kontinuierliche Kontrolle über den gesamten Regelweg. Ultra-Dynamic Polyphonic Aftertouch – Osmoses A.K.A.© Tasten haben den bislang tiefsten und reaktionsfreudigsten Aftertouch bei vollkommen natürlicher Spielbarkeit.

Haken Audios EaganMatrix Soundengine wurde für Instrumente konzipiert, die kontinuierlich in Echtzeit auf Gesten des Spielers reagieren. Bislang war die EaganMatrix Besitzern des Haken Audio Continuum Fingerboards oder des ContinuuMinis vorbehalten.

EaganMatrix verbindet mehrere Arten digitaler Klangsynthese: es stehen u.a. Physical Modeling, aber auch additive, subtraktive, FM, virtuell-analoge, granulare und spektrale Synthese zur Verfügung. Osmose wird mit einer großen Library an EaganMatrix Sounds ausgeliefert, die speziell für das Zusammenspiel mit Osmoses A.K.A.© Technologie designt wurden. Geboten wird eine abwechslungsreiche Klangpalette akustischer und elektronischer Sounds, von rauen Synths bis hin zu weichen, organischen Texturen. Jedes Preset setzt die Eingaben des Spielers auf der dreidimensionalen Spielmechanik in Artikulation wie Strumming, Vibrato, Legato, Dynamiklayer und vieles mehr um. Neben den innovativen A.K.A.© Tasten stehen dem Musiker für die einfache Soundeditierung direkt am Instrument mehrere Makroregler zur Verfügung. Mit diesen lassen sich globale Klangparameter eines Presetsounds ändern, ohne dafür den Editor am Rechner zu benötigen. Neben den Makroreglern lassen sich auch ein Modulation-Fader sowie zwei Eingänge für Expressionpedale nutzen, um globale Klangparameter zu beeinflussen. Direkt am Instrument können auch zwei Sounds als Layer oder Split miteinander kombiniert werden.

Osmose ist ab jetzt zum Einführtungspreis von 1079,- € erhältlich (regulär 1799,- €).

Osmose