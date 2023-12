Frische Zutaten für die Weihnachtsmusik

Orgelklänge und Engelsstimmen zum Fest

Die Festtage rücken immer näher und die letzten Geschenke müssen gefunden werden. Vielleicht kann man die Lieben ja mit einem eigenen Weihnachtslied beglücken oder einen der Klassiker neu interpretieren. Dafür bietet sich natürlich eine schöne Kirchenorgel in Begleitung von einem Knabenchor besonders an – garniert mit Schlittenglocken.

Zum Glück wurden für diesen Zweck gerade wieder tolle neue Klänge veröffentlicht, sodass es nun wunderschön festlich werden kann:

Modartt Organteq 2

Für die Orgelklänge bietet sich das gerade frisch erschienene Organteq 2 von Modartt aus Frankreich an. Der Hersteller ist vor allem für sein tolles und flexibles Klavier-Plug-in Pianoteq 8 bekannt. Dieses basiert – wie auch Organteq 2 – nicht auf Samples, sondern die Klänge werden per Physical Modeling beim Spielen „errechnet“. Dafür hat die Software ein Rechenmodell des jeweiligen Instruments eingebaut, das die physikalischen Eigenschaften im Detail kennt und daraus einen sehr naturgetreuen Klang erzeugen kann. Und das ohne die Limitierungen des Samplings mit seinen einzelnen Aufnahmen.

Bei der Orgel kann man sich so den Sound nach Belieben anpassen und dies in der DAW auch automatisieren. Dabei stehen 34 Register einer französischen Orgel aus der Romantik zur Verfügung sowie auch 34 Register einer deutschen Barock-Orgel, die in Version 2 neu dazugekommen sind. Viele orgelspezifische Eigenschaften sind im Detail anpassbar wie Luftgeräusche, Tremulant und „Wind Jitter” sowie bauliche und andere physikalische Parameter des Instruments.

Nicht nur der Klang der jeweiligen Orgeln kann überzeugen, auch die Auswahl der Räume, in denen man sie zum Klingen bringen kann, ist spannend: von der klassischen Kirche oder Kathedrale ist die Orgel auch schnell in einem Aufzug oder im Taj Mahal eingebaut, dessen Größe man natürlich anpassen kann.

Der Klang ist wunderschön, kann sehr flexibel angepasst werden und lässt sich sowohl mit einem einfachen Keyboard oder komplexen Controller-Setups mit bis zu viel Keyboards bedienen und spielen. Mehr als 30 Presets wurden vom Hersteller beigelegt, worunter sich auch experimentelle Orgeln befinden.

Das Instrument ist als Standalone-Variante oder in allen gängigen DAW als Plug-in verwendbar. Die gerade einmal 30 MB große Software kostet 269€, das sehr gelungene Update auf Version 2 ist bereits für 29€ zu bekommen.

Modartt Organtec 2 – Overview

VSL Vienna Boys Choir & Basso Profondo Choir

Was passt besser zu Weihnachten als die klaren Stimmen eines Knabenchors – und so einen hat der Sample-Pionier „Vienna Symphonic Library“ (VSL) nun mit dem „Vienna Boys Choir“ vorgestellt.

Die dafür aufgenommenen 20 jungen Herren der Wiener Sängerknaben stehen einem ab sofort also für die eigenen Produktionen in der DAW zur Verfügung. In der Library enthalten sind dafür gesungene A- und U-Vokale in zwei Oktaven. Beides in gehaltenen und in kurzen Noten sowie als Legato (optional mit Portamento). Beim „Marcato“ und den kurzen Noten hat man zusätzlich die Auswahl zwischen unterschiedlichen Start-Konsonanten. Abgerundet wird das Paket durch ein wunderschön zurückgenommenes M.

Der Knabenchor lässt sich übrigens auch toll mit dem Kinderchor „Ymir“ aus der Big Bang Orchestra-Serie kombinieren, um gemeinsam einen noch größeren Klangkörper zu zaubern.

Zeitgleich zum neuen Knabenchor hat VSL auch das andere Ende des menschlichen Stimmumfangs aufgenommen und liefert mit dem „Basso Profondo Choir“ die voluminöse Kontrabass-Lage für die Chormusik. Das Ensemble besteht aus sechs stimmgewaltigen Sängern, die für diese Library zu einem Chor zusammengefunden haben.

Der Umfang ist beeindruckend und reicht vom tiefen A1 bis zum A#3. Neben den schon oben genannten Artikulationen hat man hier noch tiefer in die Trickkiste gegriffen und auch Effekte, Clustern, Rise&Fall, Shouts und ein „Omm“ aufgenommen.

Beide Libraries sind durch die Aufnahmen des Scores für die Amazon Prime-Fantasyserie „Die Ringe der Macht“ inspiriert worden. Es gibt also auch jenseits von Weihnachten noch Einsatzmöglichkeiten für die Sänger in der DAW. Diese kleinen, aber sehr feinen Sample-Libraries sind Teil der Synchron Reihe und laufen im kostenlosen Synchron Player des Herstellers – als Plug-in oder Standalone.

In der Einführungsphase kosten die Libraries in der Standardvariante je 135 €, danach 165 €. Der Kinderchor Ymir ist gerade für 55 € (anstatt 95 €) bis Jahresende im Angebot.

Für noch mehr festliche Stimmung stellt VSL auch eine Reihe mit kostenlosen Sounds in der Reihe „Hello Free Instruments“ bereit. Unter anderem findet man dort himmlische Streicher und zauberhafte Harfen-Glissandi. Aber auch bei den „Small Percussion” entdeckt man beispielsweise festliche Triangeln und Zimbeln.

VSL Vienna Boys Choir

VSL Basso Profondo Choir

Sonokinetic Sleigh Bells

Zu guter Letzt noch ein weiterer Freeware-Tipp: Natürlich dürfen bei vielen Weihnachtsliedern die Schlittenglocken nicht fehlen. Deswegen schenkt uns die niederländische Sample-Manufaktur Sonokinetic eine Kollektion aus sechs unterschiedlichen Sleigh Bells mit verschieden Spielweisen und Klängen. Da wird für jeden etwas dabei sein. Benötigt wird nur der ebenfalls kostenfreie Kontakt Player und es kann losgehen.

Übrigens ist dieses Instrument nicht das einzige kostenlose von Sonokinetic – es lohnt also noch etwas weiter zu stöbern.

Sonokinetic Sleigh Bells