Verbesserte Piano-Sounds und neue Filter

Nord Electric Pianos Upgrade verfügbar

Nord Keyboards stellt den Usern ihrer Electric Piano Collection Updates zur Verfügung.

Anzeige

Die Besitzer eines Nord Stage 3 kommen in den Genuss von acht verbesserten Vintage Pianos. Auch andere Keyboards wie u.a. das Nord Piano 4 and Nord Electro 6 werden in den Genuss der neuen Library kommen, weitere Modelle folgen. Außerdem gibt es jetzt neue EP-Filter, die den legendären Dyno-Preamp emulieren, der z.T. für den E-Piano-West-Coast-Sound und bei Künstlern wie Al Jarreau, George Duke, Stevie Wonder und Chaka Khan zum Einsatz kam.

Nord Keyboards

Das könnte Sie auch interessieren: