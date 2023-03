Abgefahrenes Desktop-Instrument für experimentelle Klänge

Nicht alltäglich: Enner von Soma

Die Hardwareschmiede Soma stellt mit Enner ein ungewöhnliches Instrument vor, das geräuschhafte Sounds, Drones, Glitches und mehr liefert.

Die analoge Klangerzeugung von Enner ist fünfach polyfon, an Bord sind diverse Filter und Delays. Enners Oberfläche ist an übersät mit Kontaktpunkten, die eine Signalübertragung über den Körper ermöglichen. So lassen sich Klänge generieren, indem man die metallenen Punkte und Fächen der Bedienoberfläche berührt. Zusätzlich gibt es ein Kontaktmikrofon, das an und für sich schon eine riesige Klang Palette zur Verfügung stellt.

Die Features von Enner:

verschiedene Stereo Filter mit steuerbarer weite und spannende Filtereffekte

Stereo Delay mit steuerbaren Parametern

5 Stimmen, die alle individuell oder gekoppelt gesteuert werden können

Piezo -Mikrofon für eine breite Klangvielfalt

Pink-Noise am Noise-Feld abgreifbar

External-In um externe Audiosignale durch Enner durch zu schleifen

Enner kostet 878,- €.

Website